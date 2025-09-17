Daihatsu Rocky y Gran Max Blind Van Última pavimento oficialmente en Indonesia

Viva Automotive – Pt Astra Daihatsu Motor (ADM) nuevamente presenta un refrigerio en el mercado automotriz indonesio al lanzar los dos modelos más nuevos, a saber, Daihatsu Rocky Entonces Gran Max Blind de.

Segundo móvil Esto viene con Renovación Diseño, mejora de las características y tecnología más moderna para responder las necesidades del consumidor, tanto en el segmento de vehículos privados como comerciales.

El diseño principal y las principales características de Daihatsu Rocky

Daihatsu Rocky obtiene una variedad de refrescos, especialmente en las características exteriores e interiores. Aquí hay algunos puntos de renovación:

La rejilla delantera ahora utiliza un modelo de panal con un diseño más minimalista, da una impresión moderna y deportiva.

Para la variante más alta, el logotipo de Daihatsu se muestra en su totalidad y se coloca en el centro de rejillas. Hay un refinamiento del protector de parachoques, la lámpara de la tarde DRL, así como pegatinas adicionales en los lados del cuerpo.

El interior también acepta actualizaciones, como nuevos encabezados, acentos negros en el CA (registro de CA), mango interno de la puerta y consola central.

El último tema de marketing para Rocky es «Shift the Vibes», que se dirige a consumidores especialmente jóvenes y familias jóvenes que desean vehículos con personajes deportivos y parecen diferentes.

Gran Max Blind Van: en la versión y la mejora de la seguridad

Mientras tanto, Gran Max Blind Van esta vez viene con una opción de transmisión automática (AT) en un motor de 1.5 litros. Algunas actualizaciones menores se aplican para aumentar la comodidad y las operaciones, incluyendo:

Los faros están equipados con características de nivelación, lo que permite la configuración del haz para que las luces coincidan con las condiciones de carga y carretera.

Abridor de tapa de combustible, de modo que abrir la tapa del tanque de combustible se vuelve más fácil y más práctico.

En términos de seguridad y características estándar, la última camioneta ciega Gran Max está equipada:

– Airbag dual

– Correa de seguridad retráctil con características de pretensores

– Inmovilizador

– Control de estabilidad del vehículo (VSC)

– ABS y EBD

El director de marketing de Pt Astra Daihatsu Motor (ADM), Sri Agung Handayani explicó que la actualización de Rocky refleja el compromiso de Daihatsu de cumplir con el estilo de vida de los consumidores jóvenes y las familias jóvenes que «quieren verse diferente y de carácter deportivo».

«La presencia de Daihatsu Rocky es una forma de nuestro compromiso en satisfacer las necesidades del estilo de vida de los amigos, especialmente los jóvenes y las familias jóvenes que desean verse diferentes y deportivos», dijo Agung en Pantai Indah Kapuk (Pik), North Yakarta, citado por Viva Automotive Wednesday, 17 de septiembre de 2025.



Daihatsu Grand Max Cieg Van

Mientras tanto, para Gran Max Blind Van, la declaración de que ADM comprende las necesidades del mundo de los negocios que exige no solo fuertes vehículos operativos, sino también seguros y cómodos, de modo que la variante o presente como una forma de respuesta a las necesidades de los negocios modernos.

«Entendemos que el mundo de los negocios ahora exige vehículos operativos que no solo son fuertes, sino también seguros y cómodos. Para eso, Gran Max Blind Van 1.5 AT está presente como una forma de agradecimiento para continuar presentando vehículos operativos que satisfacen las necesidades comerciales modernas», agregó Agungg.

Hablando de precio, Daihatsu Rocky solo tenía un precio de RP. 228.5 millones. Mientras que el precio de Gran Max Blind Van 1.5 AT no se reveló, pero, según los informes, RP. 25 millones son más caros que la versión manual. Todos ellos son en la carretera Jacarta.

El lanzamiento de los últimos pasos de Daihatsu de Rocky y Gran Max Blind marca los pasos de Daihatsu para seguir siendo relevantes y competitivos en el segmento deportivo de automóviles de pasajeros y los vehículos comerciales ligeros, especialmente en Indonesia.