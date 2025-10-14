Daihatsu prepara una sorpresa en el Japan Mobility Show 2025, están Midget X y e-Sneaker

Tokio, VIVA – Daihatsu participar de nuevo Salón de la movilidad de Japón 2025, que se llevará a cabo en Tokyo Big Sight del 29 de octubre al 9 de noviembre. Este evento bienal es un escenario para que los fabricantes de automóviles japoneses muestren su visión y tecnología de futuro.

Este año, Daihatsu propuso el tema «Daihatsumei para mí. Inventado para ti. Pequeño pero capaz». Una frase que representaba su antigua identidad.móvil Pequeño, sencillo, pero tiene su propio encanto.

A diferencia de exposiciones anteriores, Daihatsu no sólo muestra productos. Quieren presentar una nueva forma de pensar la movilidad pequeña y cercana a la vida cotidiana, a través de un concepto llamado «Daihatsumei», o invención al estilo Daihatsu.

citado VIVA Automotriz Según el comunicado oficial del martes 14 de octubre de 2025, uno que llamará la atención es el Midget X, un concepto inspirado en el clásico vehículo Midget que solía ser un ícono de los autos comerciales pequeños en Japón. La diferencia es que esta última versión está empaquetada de manera más moderna y está lista para responder a las necesidades de movilidad futuras.

Daihatsu también preparó otros prototipos en su zona de exposición. Los detalles aún se mantienen en secreto y solo se revelarán el día de prensa el 29 de octubre.

Además de la exposición de automóviles, Daihatsu participa en el programa Tokyo Future Tour 2035 iniciado por la Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles (JAMA). Allí, los visitantes pueden probar la tecnología de movilidad del futuro, incluido un vehículo exclusivo de Daihatsu llamado e-Sneaker.

La e-Sneaker no es un coche en el sentido habitual. Más parecido a un andador eléctrico para movilidades de corta distancia, este dispositivo muestra cómo Daihatsu ve un futuro más inclusivo y respetuoso con el medio ambiente.

La cosa no quedó ahí, Daihatsu también participó en el evento «Out of KidZania in Japan Mobility Show 2025». A través de esta actividad quieren invitar a los niños a conocer el mundo del automóvil desde pequeños de una forma interactiva y divertida.