Daihatsu prepara una estrategia para presentar a Ayla EV para el primer comprador de automóviles

Yakarta, Viva – PT Astra Daihatsu Motor (Adm) continuar realizando estudios profundos relacionados con el lanzamiento potencial de automóviles eléctricos asequibles, incluidos Ayla HomeLo que se predice puede ser la primera opción para los consumidores novatos.

El director de marketing y el director de comunicación corporativa de ADM, Sri Agung Handayani, explicó que su partido todavía estaba realizando investigaciones integrales sobre las necesidades de los consumidores, especialmente el primer grupo de compradores de automóviles en Indonesia.

«Daihatsu quiere desempeñar un papel en el aumento de la contribución de la motorización en Indonesia. Es decir, estamos apuntando al primer comprador de automóviles. Hemos realizado un estudio de miles de personas -500 usuarios y 500 compradores potenciales, para comprender qué automóviles necesitan», dijo Agung recientemente.

A partir de los resultados de la investigación, existen una serie de preocupaciones que surgen entre los consumidores novatos de vehículos eléctricos. Primero, relacionado con el consumo de electricidad que se considera aún confuso. En segundo lugar, ansiedad si experimenta problemas al conducir en la carretera. En tercer lugar, la cuestión del poder y el pago de la compra sigue siendo una gran consideración.

«Realmente quieren comprar, pero hay dudas. Bueno, este es nuestro deber juntos, incluidos otros periodistas, para ayudar a responder a estas preocupaciones», dijo.

Según Agung, Daihatsu no quería apresurarse solo porque la tendencia de electrificación estaba aumentando. El fabricante con logotipo D enfatiza la importancia de presentar vehículos eléctricos que sean adecuados para las necesidades de la comunidad, especialmente para los consumidores que compran su primer automóvil.

«Indonesia tiene un gran sueño en electrificación, el objetivo es 2040-2050 será mejor. Daihatsu ciertamente conduce a allí. Pero queremos asegurarnos de que el primer comprador de automóviles sea fácil elegir el vehículo y que puedan vivir con más calma, preocuparse menos», dijo Agung.

Con este enfoque, Daihatsu enfatizó que la presencia de Ayla Ev todavía estaba esperando el momento adecuado. El enfoque principal es garantizar la preparación de los consumidores y crear un ecosistema que admite los autos eléctricos como el primer vehículo para la gente de Indonesia.