Daihatsu muestra la evolución de sus coches desde los Bemos de la vieja escuela hasta la era de la electrificación

Osaka, EN VIVO – Daihatsu tiene una forma interesante de presentar su historia e innovación al público. En la ciudad de Ikeda, Osaka, Japón, el fabricante móvil Esta pequeña empresa japonesa presenta Humobility World, un museo que se encuentra justo al lado de la sede de Daihatsu Motor.

Esta instalación se inauguró por primera vez en 2007, coincidiendo con el centenario del viaje de Daihatsu para acompañar la movilidad de la comunidad mundial.

El nombre Humobility proviene de una combinación de las palabras Human y Mobility, que describe la filosofía de Daihatsu de crear una movilidad fácil, eficiente y agradable para todos.

Museo Daihatsu en Japón Foto : VIVA.co.id/ Yunisa Herawati

No sólo para el turismo, este museo también es un equipamiento educativo abierto al público y se puede visitar de forma gratuita con reserva previa.

Una vez dentro, los visitantes pueden explorar cuatro pisos, cada uno de los cuales muestra el largo viaje de Daihatsu. En el segundo piso se siente inmediatamente la atmósfera nostálgica. Aquí se muestran varias de las primeras máquinas y vehículos producidos por Daihatsu cuando todavía se llamaba Hatsudoki Seizo Co., Ltd. en 1907.

Uno de los aspectos más destacados es el motor diésel LH-25, que anteriormente se utilizaba para riego agrícola, así como el vehículo de tres ruedas tipo HD, un pequeño vehículo comercial que se convirtió en un hito en la historia de la industria automotriz japonesa. Curiosamente, este tipo HD incluso ha sido reconocido como automóvil histórico por el Salón de la Fama del Automóvil de Japón desde 2017.

Museo Daihatsu en Japón Foto : VIVA.co.id/Yunisa Herawati

Al subir al tercer piso, los visitantes podrán ver una fila de vehículos Daihatsu legendarios de diferentes épocas. Desde el Daihatsu Midget, que se convirtió en un vehículo fundamental para los pequeños comerciantes en la década de 1950, el Fellow como automóvil familiar asequible en la década de 1960, hasta el Charade, conocido por su motor de tres cilindros de 1.000 cc y que ganó el título de Auto del Año de Motor-Fan.

Los años 80 estuvieron marcados por la presencia del Mira, un coche pequeño y práctico preferido por las mujeres trabajadoras, mientras que el Copen y el Mira e:S se convirtieron en símbolos de un estilo de vida moderno, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

No menos interesante, este museo también expone el Daihatsu Ayla, un automóvil LCGC fruto de la colaboración de Daihatsu con Indonesia y Malasia.