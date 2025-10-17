Daihatsu Money Machine, especificaciones de Mitsubishi Destinator y Rocky Hybrid

VIVA – El jueves 16 de octubre de 2025, Viva Automotriz presenta las últimas novedades que actualmente son populares entre los amantes de los automóviles. Del modelo insignia Daihatsu cual es el principal soporte para las ventas, detalles completos Mitsubishi Destino 2025, según especificaciones Daihatsu Rocky Híbrido Económicos y sofisticados, aquí tienes los tres artículos más populares que despertarán tu curiosidad.

1. Sorprendido, este auto resulta ser la máquina de hacer dinero Daihatsu en RI.



Stand de Daihatsu en GIIAS 2025.

Gran Max Pick Up es el modelo más vendido de Daihatsu en Indonesia durante los primeros nueve meses de 2025, aportando 3.932 unidades mayoristas o el 37% de las ventas totales de Daihatsu, seguido por Gran Max Mini Bus y Sigra. Su superioridad en el segmento comercial significa que domina el mercado a pesar de que el comercio minorista total cayó un 4% en septiembre, con Daihatsu logrando una cuota de mercado del 17,1%. BLeer más.

2. Especificaciones del Mitsubishi Destinator 2025

El Mitsubishi Destinator 2025 se presenta como un SUV para 7 pasajeros con un motor turbo de 1,5 L de 163 CV y ​​250 Nm de par, una transmisión CVT de 8 velocidades con unas dimensiones de 4.710 mm de longitud y una distancia al suelo de 222 mm para aventuras difíciles. Sus características superiores incluyen infoentretenimiento de 12,3 pulgadas, aire acondicionado de tres zonas, así como seguridad Diamond Sense con 6 bolsas de aire y control de crucero adaptativo, con un precio de IDR 395-475 millones OTR Yakarta. Leer más.

3. ¿Quieres comprar un Daihatsu Rocky Hybrid? Consulta las especificaciones para 2025

El Daihatsu Rocky Hybrid 2025 combina un motor de gasolina de 1.200 cc y 82 CV con un motor eléctrico de 106 CV y ​​una batería de 0,74 kWh, consiguiendo una eficiencia de 28 km/l WLTC en unas dimensiones compactas de 3.995 mm de largo y un peso de 1.060 kg. Equipado con un panel digital de 7 pulgadas, Smart Pedal, Auto AC y un emblema híbrido azul, este modelo se vende por IDR 299,85 millones OTR Yakarta para una movilidad respetuosa con el medio ambiente. Leer más.