Daihatsu Kayoibako-K, minicoche eléctrico que se puede llamar automáticamente sin conductor

Tokio, VIVA – Daihatsu muestra nuevamente la dirección futura de la movilidad al presentar Kayoibako-K en el Japan Mobility Show (JMS) 2025. Coche conceptual Este pequeño tamaño está diseñado no sólo como un vehículo comercial ligero, sino también como una instalación de trabajo flexible que puede adaptarse a las necesidades de sus usuarios.

Con el lema «Un mini vehículo que conecta a las personas de cerca», Kayoibako-K representa una nueva generación de mini vehículos comerciales totalmente eléctricos (coches Kei) o BEV (vehículo eléctrico de batería).

Con unas dimensiones de 3.395 mm de largo, 1.475 mm de ancho y 1.885 mm de alto, este coche es uno de los vehículos más pequeños de su clase pero ofrece un amplio espacio en el habitáculo gracias a una distancia entre ejes de 2.550 mm y capacidad para hasta cuatro pasajeros.

Daihatsu destaca la flexibilidad como principal valor del Kayoibako-K. Este automóvil está diseñado para que cualquier persona pueda utilizarlo fácilmente, abriendo un acceso más amplio para trabajadores de diversos campos, desde repartidores, servicios comunitarios hasta autónomos que requieren alta movilidad.

Como informó VIVA Otomotif desde la página de Daihatsu, el domingo 9 de noviembre de 2025, más que un simple medio de transporte, Kayoibako-K está conectado a un centro de datos para soportar diversos escenarios de uso.

Esta función de integración digital permite personalizar las funciones del vehículo según las necesidades del usuario, por ejemplo, como vehículo de reparto, oficina móvil o puesto de servicio comunitario.

Lo interesante es que Daihatsu también proporciona a este concepto capacidades totalmente autónomas. Esto significa que se puede llamar y devolver Kayoibako-K automáticamente sin conductor. Esta característica abre nuevas oportunidades para futuros modelos de trabajo, donde los vehículos se convierten en “compañeros de trabajo” que pueden operar en cualquier momento y en cualquier lugar.

Además, Daihatsu también destacó el potencial social de este pequeño vehículo. Con funciones multipropósito basadas en dispositivos digitales, Kayoibako-K puede actuar como vehículo de entrega y también como herramienta de asistencia comunitaria, por ejemplo para monitorear la condición de las personas mayores en áreas remotas o ayudar en actividades de la comunidad local.

Con la presencia de Kayoibako-K, Daihatsu quiere demostrar que los vehículos pequeños ya no son sólo un medio de transporte económico, sino que forman parte de una solución de movilidad inteligente que fortalece las relaciones entre las personas. Este concepto es también un símbolo de la transformación de la industria automotriz hacia una era laboral más dinámica, inclusiva y sostenible.