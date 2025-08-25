Daihatsu da una fuga de auto nuevo: ¿Ayla EV?

Yakarta, Viva – Celebración de los logros de producción de 9 millones de unidades de PT Astra Daihatsu La motocicleta (ADM) en Indonesia no solo marca el largo viaje de esta marca, sino que también da una señal en el futuro.

Leer también: Más popular: Mitsubishi Destinator Airs, Daihatsu Indonesia Strategy



En una de las sesiones de exposición, un bosquejo digital de un automóvil eléctrico compacto con el logotipo de Daihatsu que desencadenó inmediatamente la especulación pública. El diseño supuestamente conduce a Daihatsu Ayla Home.

El bosquejo que se muestra muestra una pequeña silueta hatchback con lenguaje de diseño moderno: faros delgados, extracción de la línea de cuerpo firme y parachoques futurista.

Leer también: La estrategia de Daihatsu para sobrevivir en medio de una tormenta económica



Su aparición recordó el momento en el Auto Show Internacional de Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2022, cuando Daihatsu había sorprendido al público al presentar el concepto Ayla EV. En ese momento, los autos convencionales basados ​​en AYLA se convirtieron completamente en vehículos eléctricos por el Equipo de Investigación y Desarrollo de Daihatsu Indonesia (Investigación y Desarrollo).

Sri Agung Handayani, director de marketing y director de planificación y comunicación corporativa de PT ADM, una vez explicó el motivo de la selección de Ayla como base de un vehículo eléctrico. Según él, Ayla es un producto antiguo que se ha conocido, lo que facilita el estudio de la investigación para el equipo de investigación para probar la tecnología EV.

Leer también: El secreto detrás de 28 km/l de eficiencia Daihatsu Rocky Hybrid



«Utilizamos un automóvil que se ha lanzado durante mucho tiempo. Por lo tanto, sabemos con certeza, nos investigamos a nosotros mismos. Nuestro equipo de investigación ha estado en aprender este producto y lleva mucho tiempo», dijo en el lanzamiento de Ayla EV en Ice BSD, 11 de agosto de 2022.

Ahora, con la presencia de los últimos bocetos en los 9 millones de unidades de celebraciones, el público está cada vez más convencido de que Daihatsu está preparando pasos de concreto hacia la electrificación. Si es cierto que Ayla EV se produce en masa, este automóvil tiene el potencial de ser una de las opciones más asequibles en el segmento de vehículos eléctricos de Indonesia.

Aunque no ha habido una confirmación oficial sobre el cronograma de lanzamiento, la presencia del boceto se convirtió en una fuerte señal de que la era de electrificación de Daihatsu estaba cada vez más cerca. Ayla EV puede ser un pionero de los autos eléctricos compactos que son amigables en la bolsa, al tiempo que refuerza el compromiso de Daihatsu en apoyar la transición de vehículos ecológicos en el país.