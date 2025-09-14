Dahlia Polonia se escapó de casa, los tres niños fueron abandonados

Yakarta, Viva – Caótica la casa de la pareja de artistas Dahlia Polonia Y Cristiano fandy Cada vez más en el centro de atención. El hecho sorprendente se reveló que Dahlia había salido de la casa antes de finalmente solicitar el divorcio contra su esposo.

Leer también: Sin riqueza de demanda, esto es lo que Dahlia Polonia quiere de su divorcio con Fandy Christian



El abogado de Dahlia, Wayan Vajra Fhany Jaya, reveló que su cliente se vio obligado a irse debido a un grave problema en un hogar que ya no podía ser tolerado. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Sí, Mbak Dahlia, que inicialmente se fue de casa. Debido a que hubo ciertos eventos que la Sra. Dahlia no pudo tolerarlo, eso es todo», dijo en una entrevista virtual, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Leer también: Fue revelado, Dahlia Polonia y Fandy Christian habían separado durante mucho tiempo la cama antes del traje de divorcio.



La partida de Dahlia de casa no estaba con sus hijos. Se quedan con Fandy Christian. Esto fue confirmado por el abogado.

«En ese momento no fue traído. En este momento (niño) con Mas Fandy», dijo Wayan.

Leer también: Aclaración, Dahlia Polonia enfatizó no mover las creencias debido a Fandy Christian



La pesada decisión fue tomada por Dahlia únicamente para protegerse primero. Se decía que la situación en ese momento no era posible sobrevivir, y mucho menos traer a los niños.

«Entonces, en ciertas circunstancias, la situación según Mbak Dahlia fue forzada, Mbak Dahlia tuvo que salir de la casa», agregó.

Además, Wayan explicó que la condición de su cliente en ese momento era muy difícil.

«Porque la condición de la madre de Dahlia en ese momento estaba en un estado de no poder invitar a los niños. Entonces, la primera opción en ese momento la madre de Dahlia era salir primero de casa», explicó.

Aunque actualmente los niños viven con Fandy, la comunicación con Dahlia se llama correr normalmente sin obstáculos. El abogado se asegura de que se mantenga la relación madre-hijo a pesar de que está separada.

«La Sra. Dahlia también lo mostró, había un agotamiento de chat, teléfono, videollamada, que fue una comunicación normal», dijo.

Por otro lado, Dahlia ahora está reorganizando su vida después de dejar la casa con Fandy. Se enfoca en encontrar un nuevo lugar para vivir para sus hijos.

«La condición actual es que la Sra. Dahlia todavía está buscando, cumpliendo las instalaciones de sus hijos primero para que haya buenas instalaciones. Luego, los niños serán invitados así», concluyó Wayan.