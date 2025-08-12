Dahlia Polonia movió las creencias cuando se casó, ¿por qué la demanda de divorcio en el tribunal religiosa no es en el tribunal de distrito?

Bali, Viva – Dahlia Polonia demandado por divorcio Cristiano fandy. Después de ser visto en armonía después de la cuestión de la infidelidad, Dahlia Polonia demandó oficialmente por el divorcio de su esposo. La demanda se registró en la corte Religión Badung, Bali, con el caso número 139/PDT.G/2025/PA.BDG.

Esta información de divorcio comenzó a ser ampliamente discutida después de un poder notarial filtrado de Dahlia a su abogado, Wayan Vajra, en una de las cuentas de chismes. En la carta del 30 de junio de 2025, la actriz de 28 años dio pleno poder para representarse en la demanda de divorcio. ¡Desplácese por la información completa!

«El destinatario del poder de la abogada actúa por y en nombre de las autoridades en el caso civil, en lo sucesivo denominado demandante, quien presenta una demanda de divorcio a Fandy Christian», escrita en una carta que circula, citada desde Instagram @lambe_turah.

La demanda fue justificada por el abogado de Dahlia Polonia, Wayan Vajra Fhany Jaya. De hecho, el primer juicio de divorcio de Dahlia Polonia y Fandy Christian se celebró hoy, el martes 12 de agosto de 2025 en la corte religiosa, Badung, Bali.

«Hoy es el primer juicio, a saber, la citación de las partes, por lo que Mas Fandy ha estado presente a través de su poder», dijo Wayan a través de la conexión de Zoom.

«Así que informando oficialmente la mediación a partir del 2 de septiembre, solo más tarde la próxima semana habrá más mediación entre las partes. Entonces, Mbak Dahlia y Mas Fandy se reunirán para hablar», continuó.

Sin embargo, lo que fue cuestionado por el público fue, ¿por qué la demanda de divorcio para Dahlia Polonia está registrada en el tribunal religioso y no en el tribunal de distrito? De hecho, según el conocimiento del público, Dahlia Polonia ha convertido el cristianismo al casarse con Fandy Christian. De esa manera, el caso de divorcio debe ser manejado por el tribunal de distrito.

«Para la competencia de la autoridad del término en el tribunal, especialmente en el divorcio, está regulado en función de cómo se celebró el matrimonio. Bueno, este es Mbak Dahlia y Mas Fandy, su matrimonio se llevó a cabo en musulmán», dijo.

Según Wayan, la decisión se refiere a los resultados de la reunión de trabajo nacional de la Corte Suprema que dijo que el juicio de divorcio podría hacerse observando cómo se celebró el matrimonio inicial.

«Que la autoridad no necesariamente mueve la autoridad si las partes convirtieron la religión. Por lo tanto, sigue corriendo por cómo se mantuvo o llevó a cabo el matrimonio», dijo.

«Entonces, en ese momento Mbak Dahlia y Mas Fandy se casaron musulmanes, luego un largo matrimonio, luego regresaron al cristianismo», concluyó Wayan.