Dahlia Polonia ha sido separada de Fandy Christian desde …

Yakarta, Viva – Dahlia Polonia reveló que en este momento había separado la casa con Cristiano fandy. Dahlia admitió que tenía sus propias razones para elegir no ser un solo techo con su esposo, durante los últimos meses, especialmente ella había solicitado el divorcio.

El Pesinetron de 1997 eligió no ser un solo techo con Fandy Christian debido a sus hijos. En la actualidad, se sabe que sus tres hijos viven en la casa de Fandy Christian en Bali. ¡Vamos, desplácese para obtener más información!

«En realidad (separar la casa) una por qué siento que esta es la mejor decisión porque yo y Fandy no estamos en buenas condiciones en casa», dijo Dahlia Polonia en YouTube Mantra News, citado el jueves 7 de agosto de 2025.

Además, revelada por la madre de tres hijos, se teme que la condición afecte el crecimiento y el desarrollo de sus hijos. Tenía miedo de que sus hijos salvaran la mala memoria de sus padres hasta que eran adultos. Por lo tanto, según él, su decisión fue correcta para no ser un solo techo con Fandy Christian.

«Y en mi opinión, afectará su mentalidad es mucho más larga. Pensarán que la condición del hogar es normal para vivir. No creo que sea en absoluto, lo que me hace dar un recuerdo que no es bueno para un bien prolongado», explicó.

Pero Dahlia Polonia admitió, hasta ahora todavía se está comunicando con sus hijos. También a menudo envía las solicitudes de sus hijos a través de servicios de entrega de paquetes en línea para que aún pueda jugar junto con sus tres hijos.

«Por el momento, es lo que puedo hacer es si los niños conmigo, videollamadas de Fandy, si los niños y el fandy son una videollamada. Entonces quieren solicitar algo que voy a taxi continúe jugando juntos. Todavía es muy seguro, no hay ningún problema», dijo.

Para obtener información, Dahlia Polonia y Fandy Christian se casaron en 2015 cuando Dahlia Polonia todavía tenía 18 años. Su segundo matrimonio también se destacó debido a la edad de Dahlia Polonia, que todavía era joven en ese momento. Desde el matrimonio, ambos fueron bendecidos con tres hijos, a saber, James Nathaniall Christian Halomoan, Iona Rose Christian y Callum Matthew Christian.