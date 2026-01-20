Dahlia Polonia dice que su matrimonio con Fandy Christian no fue saludable desde el principio hasta que terminó en divorcio

Jacarta – Actriz y madre de tres hijos, Dalia Poloniafinalmente reveló la amarga verdad detrás de su divorcio con fandy cristiano. En su última confesión, Dahlia enfatizó que su matrimonio había estado en malas condiciones desde el principio, incluso mucho antes de que el conflicto escalara y condujera a la decisión de separarse.

Después de optar por permanecer en silencio durante mucho tiempo, sintió que ahora era el momento adecuado para contar la verdadera historia de su familia, que había existido durante casi una década. Según Dahlia, el problema que ocurrió no fue algo que surgió repentinamente, sino más bien una acumulación de problemas que se repetían una y otra vez. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Durante casi 10 años, parece que no podemos hacerlo en absoluto y hemos intentado charlar, hemos intentado arreglarlo muchas veces. Hasta la primera vez, estábamos a punto de divorciarnos, luego se disculpó por todo, intentamos arreglarlo, buscamos lo que estaba mal, lo que había que hacer, ya estaba hecho», dijo Dahlia Polonia, citada en YouTube de Melaney Ricardo el martes 20 de enero de 2026.

Desafortunadamente, estos diversos esfuerzos de mejora no proporcionaron cambios a largo plazo. El conflicto resurgió por segunda y tercera vez, hasta que finalmente Dahlia sintió que estaba al borde de un profundo agotamiento emocional.

«La segunda vez que volvió a pasar, volvimos a hablar, la tercera vez realmente dije (llame al abogado) señor, vámonos (quiero el divorcio)», dijo nuevamente.

Además, Dahlia enfatizó que la raíz del problema se había sentido desde el comienzo del matrimonio y la condición empeoró después de que fueron bendecidos con hijos.

«En realidad, no he estado saludable desde el principio y desde que tuve hijos», dijo Dahlia.

La decisión de poner fin al matrimonio vino de él mismo. Las peleas que ocurrían casi todos los días le hacían sentir que había perdido su identidad y felicidad como mujer.

«Yo soy el que quiere (divorciarse) porque realmente no es saludable seguir adelante porque es como pelear casi todos los días», volvió a decir.

«Porque después de hacerlo cada vez más me perdía cada vez más. Incluso le dije a Fandy: ‘¿Qué fan de Dahlia eras antes?'», agregó.