Dahlia Polonia demandó por divorcio, el asunto de Fandy Christian estaba en el centro de atención de nuevo

VIVA – Las noticias impactantes nuevamente sacudieron el mundo del entretenimiento en el país. Pareja de celebridades Dahlia Polonia Y Cristiano fandya quien había sido considerado que hizo la paz después de amorío En 2023, ahora al borde de la separación. Dahlia Polonia presentó oficialmente una demanda divorciado Contra Fandy Christian en el Tribunal Religioso de Badung, Bali, con el caso número 139/PDT.G/2025/PA.BDG. Esta demanda fue en el centro de atención pública después de que el poder notarial de Dahlia ante su abogado, Wayan Vajra, distribuyó en las redes sociales el 5 de agosto de 2025.

En el documento fechado el 30 de junio de 2025, Dahlia dio plena autoridad a su abogado para representarla en el proceso de divorcio.

«El destinatario del poder de la abogada actúa y en nombre de las autoridades en el caso civil. En adelante, el demandante, que presenta una demanda de divorcio a Fandy Christian», escrita en una carta que circula, citada de Instagram @lambe_turah, citada el miércoles 6 de agosto de 2025.

Esta noticia de repente provocó un furor entre los ciudadanos. Muchos afirmaron estar sorprendidos, teniendo en cuenta que la pareja parecía armoniosa en varias ocasiones después de pasar con éxito la tormenta del asunto hace dos años. Sin embargo, esta demanda de divorcio volvió a abrir viejas heridas relacionadas con el supuesto asunto de Fandy Christian que había sacudido su hogar en 2023.

El tema del asunto de Fandy Christian en 2023

A mediados de 2023, la casa de Dahlia Polonia y Fandy Christian se convirtió en el centro de atención después de que Dahlia desmanteló el supuesto asunto de su esposo. La evidencia en forma de conversaciones íntimas entre Fandy y una mujer, que se cree que es una actriz Andi Annisa, se convirtió en un desencadenante de controversia. En una conversación con fugas, Fandy parecía expresar su afecto a la mujer.

«Gracias, te has preocupado por mí por mí. Muchas gracias. No molestas, no interfieras. Me haces sentir mejor y puedo sostenerlo y simplemente quedarme frente a muchas personas. Te amo», escribió en la chat de Fandy.

La mujer sospechaba ser un asunto que Fandy respondió con un sentimiento.

«Te amo fan, gracias por prestar atención y escucharme jejejeje», escribió.

El nombre de Andi Annisa fue arrastrado después de la cuenta de chismes @lambe_danu subió evidencia de que a menudo lo llamaban «cha» por su mejor amigo, el apodo que apareció en la conversación íntima. Sin embargo, tanto Fandy como Andi Annisa nunca dieron una declaración oficial sobre esta acusación.

Reacción pública y atención de los medios

La decisión de Dahlia de demandar por el divorcio desencadenó una variedad de reacciones en las redes sociales. Algunos ciudadanos apoyan los pasos de la actriz de 28 años, consideran una forma de coraje para poner fin a una relación poco saludable. Sin embargo, no unos pocos que lamenten la decisión, considerando que esta pareja ha sido bendecida con tres hijos. La cuestión de la infidelidad que se volvió a emerger también hizo que el público especulara que esta demanda se desencadenó por problemas similares que no se han resuelto.

Hasta ahora, tanto Dahlia Polonia como Fandy Christian no han dado una declaración oficial sobre esta demanda por divorcio. El abogado de Dahlia también se abstiene de más comentarios, sobre el argumento de que el proceso legal se está ejecutando. Mientras tanto, los ciudadanos continúan monitoreando el desarrollo de este caso, con muchas partes que esperan la aclaración de ambas partes para descubrir la raíz del problema real.