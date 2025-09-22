Daft Punk lanza la experiencia ‘Fortnite’, no reuniéndose

Punk no tiene planes de reunirse, pero está lanzando una colaboración con el juego «Fortnita«Basado en el catálogo de música existente del grupo ahora dividido.

Según una publicación de blog compartida por el Plataforma de juegos propiedad de juegos épicos el lunes«A partir del 27 de septiembre a las 2 pm ET, atraviesa el velo y se embarcan en un viaje sónico a través de las mentes del dúo electrónico ganador del Grammy, Daft Punk. La banda ya no puede ser, sino que su música sigue viva en Fortnite! Soar a través de sus recuerdos de acceso aleatorio a un destino transformador de la pista de baile, donde las festividades inician con un supercut de su legendaria gira viva y viva álbum de 2007».

Para ser muy claros, «Fortnite» afirma en una sección de preguntas frecuentes de la publicación: «La experiencia Daft Punk es una experiencia musical inmersiva basada en la amada música de la banda. La banda no está volviendo a estar juntos».

