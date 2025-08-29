Dado un dongkrak, Bahlil inauguró a Laode Sulaeman para ser el director general de ESDM Oil and Gas

Yakarta, Viva – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil lahadaliafijado Laode SulaMan Convertirse en director general de alias de petróleo y gas Director General de Petróleo y Gas El Ministerio de Energía y Recursos Minerales, con la tarea principal (PR), es decir, para impulsar Levantando migas.

«Una de sus deberes para ayudarme a liderar el Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales es la soberanía de la energía en el contexto del aumento del levantamiento (petróleo y gas)», dijo Bahlil al inaugurar a Laode en el Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales, Jakarta, Viernes 29 de agosto, 2025.

En esta ocasión, Bahlil dijo que la condición del levantamiento de petróleo y gas en Indonesia no es tan bueno como antes, cuando los pozos de petróleo indonesios aún son jóvenes. El informe SKK Migas señaló que el levantamiento de aceite es de 600 mil barriles por día con un objetivo de levantamiento de aceite en el APBN de 2025 de 605 mil barriles por día.

Ministro de Energía y Recursos Minerales Bahlil Lahadalia en la Oficina del Ministerio de Energía y Recursos Minerales.

Por lo tanto, Bahlil también ordenó a Laode que consolidara inmediatamente y la comunicación técnica con las partes interesadas, como SKK MIGAS y contratistas de contratos de cooperación (KKKS) o compañías de petróleo y gas.

«Entonces, dejo Pak Laode, para que las reglas se mantengan. El que puede salvar al Padre es una regla. No quiero ser controlado por nadie, excepto el liderazgo del Padre y las Reglas», dijo.

Met por separado, Laode reveló que el primer paso que daría como director general de petróleo y gas era implementar asuntos técnicos, apresurar los campos que deben ser subastados y aumentar el levantamiento de petróleo.

Esto está en línea con la tarea principal que lleva a cabo directamente de Bahlil como ministro de recursos energéticos y minerales, a saber, priorizar los esfuerzos para aumentar el levantamiento del petróleo.

«Pero aún así, la prioridad está levantando, porque en todas las direcciones el ministro siempre está (sobre) levantar», dijo.

Para obtener información, Laode Sulaeman reemplazó a Achmad Muchtasyar, quien fue desactivado de su posición como director general de petróleo y gas del Ministerio de Energía y Recursos Minerales el lunes 10 de febrero de 2025, o solo un mes después de ser inaugurado en su posición.