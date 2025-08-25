Dado RP50 millones de Azka Corbuzier, Kalina Ocktaranny: realmente agradecida

VIVA – No toda la felicidad de una madre proviene de una riqueza abundante. A veces, la pequeña atención de un niño puede ser el mayor regalo. Eso es lo que se siente Kalina Ocktarannyex esposa de Deddy Corbuzier, cuando obtuvo 50 millones de IDR de su hijo, Azka Corbuzier. Para él, no era una cuestión de la cantidad de dinero, sino el sentido de responsabilidad y afecto de Azka lo que hizo que su corazón se derretiera.

Últimamente, Kalina ha estado en el centro de atención después de decidir abrir una pequeña empresa al costado de la carretera. La mujer de 44 años eligió vender el frasco del sultán, un negocio simple que resultó tener una historia emocional detrás de esto. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Kalina dijo que desde el año pasado realmente quería comenzar un negocio. Sin embargo, encontrar una ubicación estratégica no fue fácil. Hasta finalmente, la sorpresa vino de su hijo, Azka.

«Así que la historia es que en realidad soy del año pasado que quiero abrir, pero no estoy buscando el lugar, no es fácil, cierto, estoy buscando un lugar estratégico.

Inesperadamente, Azka transfirió inmediatamente RP50 millones. «No necesitas mamá, no necesitas mamá, todavía está allí. Me dieron Rp50 millones con mi hijo», dijo Kalina con ojos llorosos.

Azka Corbuzier y Kalina Ocktaranny Foto : Instagram/Kalinaocktaranny

Para Kalina, el dinero no es solo una capital de riesgo, sino un símbolo del amor de un niño por su madre. Con plena emoción, también usó fondos de Azka para realizar su deseo de abrir un negocio de cajeros de hielo.

«Utilizo dinero de mi hijo para mí, finalmente hice esto (esfuerzo). Como madre, no necesito que me dan dinero. Los niños recuerdan a su madre, ya muy agradecida. Quiero decir que un nuevo niño de 19 años puede darme un dinero realmente grande.

Más que solo un número, Kalina se sintió muy orgullosa porque Azka, que solo tenía 19 años, ya tenía un gran sentido de responsabilidad.

«Muy orgulloso porque significa estar muy agradecido de tener hijos que recuerden a su madre. Eso es todo», agregó.