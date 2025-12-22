Dadan Hindayana juega golf durante el desastre, el subdirector de BGN se disculpa: somos servidores del pueblo

Jacarta – La atención pública está puesta en la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) tras la difusión de información sobre las actividades del director de BGN, Dadan Hindayanaque juega golf en medio de la situación desastre inundaciones y deslizamientos de tierra en la región de Sumatra.

Lea también: El número de muertos por la catástrofe en el norte de Sumatra aumentó a 370 personas



Este incidente ocurrió el 14 de diciembre de 2025, coincidiendo con la agenda del presidente Prabowo Subianto, quien estaba inspeccionando directamente el lugar del desastre.

La ola de críticas se fortaleció en la esfera pública. El público cree que esta acción refleja la falta de empatía de los funcionarios estatales cuando las personas enfrentan desastres, especialmente en medio de los registros de evaluación sobre la gestión del Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG), que se considera que no está funcionando de manera óptima.

Lea también: Ministro del Interior: El gobierno comprende las críticas públicas a la gestión de desastres de Sumatra





General de División (retirado) del TNI Lodewyk Pusung, jefe adjunto de la Agencia Nacional de Nutrición

En respuesta a la polémica, el subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición, el teniente general (retirado) HOR Lodewyk Pusung, expresó una disculpa abierta al pueblo indonesio. Reconoció que existía una percepción pública de que este comportamiento era inapropiado.

Lea también: El Ministro del Interior dice que se distribuirán 106.000 prendas nuevas a las víctimas del desastre de Sumatra



«Pedimos disculpas al pueblo indonesio si hay algo que se considera inapropiado. También estamos agradecidos por la supervisión del pueblo de todas nuestras actividades. Somos servidores del pueblo, por lo que nuestra principal orientación es el pueblo», dijo Pusung en su declaración, el lunes 22 de diciembre de 2025.

Pusung enfatizó que BGN continúa acelerando la implementación del Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas, que es uno de los programas prioritarios del Presidente Prabowo Subianto. Mencionó la participación pública y la supervisión como elementos importantes para que el programa se ejecute conforme a su mandato.

«Realmente necesitamos el apoyo y la supervisión del pueblo para que este programa MBG funcione de acuerdo con las expectativas del Presidente Prabowo y le informe al Presidente de acuerdo con las condiciones reales de la sociedad. Gracias al pueblo indonesio que continúa prestando atención a BGN», dijo.

Esta declaración es la respuesta oficial de BGN a las críticas públicas, así como una afirmación del compromiso de la institución de colocar los intereses del pueblo como orientación principal en todas sus políticas y actividades.

tvOnenews/Abdul Gani Siregar