Dacre Montgomery sobre Dead Man’s Wire y Stranger Things

Hay una manera particular Dacre Montgomery responde preguntas.

No es evasivo, sino tortuoso, como alguien que recorre el perímetro de una verdad antes de decidir cómo entrar en ella.

Comienza en algún lugar inesperado, se desvía hacia la tangente y luego retrocede con sorprendente precisión para aterrizar exactamente donde pretendía ir desde el principio. Es el equivalente conversacional de su carrera: aparentemente deambulando, pero en realidad siguiendo una brújula interna invisible para todos los demás.

Cuando nos reunimos para hablar de “Dead Man’s Wire”, la oscura y cómica exploración de Gus Van Sant de la obsesión mediática estadounidense, Montgomery está a cinco días de terminar su debut como director. Ha estado editando en el coche de camino al Variedad oficinas. Hay una intensidad en él, apenas contenida, como alguien que descubre que tiene más que decir de lo que cualquier medio puede contener.

«Gus definitivamente se siente como mi animal espiritual», dice Montgomery, con una seriedad juvenil. Cuenta cómo Van Sant lo llamó de la nada para interpretar a uno de los protagonistas: Dick Cole, un hombre de 55 años, junto al personaje de 48 años de Bill Skarsgård.

Montgomery tiene 30 años, es australiano y no tiene nada que ver con el Cole de la vida real. «Pensé, esto es realmente interesante», dice con su característica eufemismo. “Pero creo que lo que aprendí en la reunión es cuán amable, puro, sin filtros y creativo es el espíritu de Gus”.

Es esa cualidad sin filtros a la que Montgomery sigue regresando: en Van Sant, en los actores que admira, en el tipo de artista en el que intenta convertirse. Describe al autor como alguien que «simplemente sigue su instinto de la manera más pura», lee el guión e inmediatamente piensa: «Cuando son Dacre y Bill».

La película en sí, sobre dos hombres que se convierten en sensaciones mediáticas poco probables durante un secuestro en 1977, funciona como una pieza de época y un espejo. “Como australiano, es fascinante observar el ciclo de las noticias fuera de Estados Unidos”, observa Montgomery, mencionando acontecimientos políticos recientes con una picardía que sugiere que ve los patrones que Van Sant está iluminando.

«Creo que, lamentablemente, es de extrema actualidad».

Pero se apresura a notar cómo los astutos elementos cómicos de la película la hacen más que un mero comentario: «Subvierte tus expectativas y hace que la película sea más accesible de lo que sería de otra manera».

Desde «Cosas más extrañas«Lo hizo reconocible hace casi una década, interpretando al hermano de Max que se convierte en un anfitrión involuntario de Mind Flayer, Montgomery ha trabajado esporádicamente, apareciendo solo en un puñado de proyectos. Es el enfoque selectivo que puede leerse como valioso o privilegiado, al menos a primera vista, dependiendo de su generosidad.

Pero al escuchar a Montgomery explicarlo, surge algo más. “Estoy impulsado por el proceso, no por los resultados”, dice con la convicción de alguien que ha tenido que defender esta posición antes. «Nunca voy a ver la película más allá de una vez en el estreno. No se trata del resultado. No se trata de la taquilla o del streaming; a la gente le gusta o no le gusta. No es parte de mi proceso».

Hace una pausa, asegurándose de que la punta aterrice.

«Me tomé los últimos seis o siete años libres y solo hice otra película con Vicky Krieps, que fue ‘She Came Up the Hill’ antes de la película de Gus. Y esa película cambió mi vida».

Es una posición radical en una industria que mide todo mediante métricas, y Montgomery lo sabe. Pero no está siendo contrario porque sí. Hay una vulnerabilidad detrás de esa postura, una que eventualmente articula a través de una historia inesperada sobre cómo volver a conectarse con su abuela en Nueva Zelanda.

Después de terminar «She Came Up the Hill», pasó una semana con ella y se dio cuenta de algo que había estado evitando: «Siento que absorbo muchas energías de la gente. Con ‘Stranger Things’, debido a la base de suscriptores de Netflix, de la noche a la mañana, toda mi vida cambia».

Su admisión queda en el aire.

“Me di cuenta de que lo único que persigo es intentar ser actor. porque Me encantan las películas. No lo he perseguido porque quisiera ser conocido o conseguir dinero. De repente me sentí realmente vulnerable a muchas energías diferentes de las que me sentía inseguro, cohibido, y me volví cada vez más consciente de mí mismo”.

Necesitaba tiempo, explica, para “descubrirme a mí mismo y lo que quería hacer y encontrar los roles correctos y los directores correctos que fueran verdaderos y honestos”.

Ahora veo a Dacre Montgomery, al menos eso creo. La brecha de seis años no fue por pereza ni por exigencia. Al contrario, fue supervivencia.

«Quería esa autenticidad en los proyectos», dice. «No voy a dar todo de mí a cualquiera. Quiero sentirme pura».

Cuando habla de su debut como director, un drama de cuatro personas y en un solo lugar llamado “The Engagement Party”, la misma articulación cuidadosa da paso a algo más urgente y animado.

«No hay nada más que quisiera hacer», dice sobre la lectura del guión. «La única historia que necesito contar, esto es lo único que necesito hacer con mi vida, y si es lo último que hago con mi vida, soy feliz. Así es como me siento con respecto a todo: no hay puntos intermedios. Es cero o 1000».

La mentalidad de todo o nada no es una postura. Montgomery describe haber mantenido una lista de cosas que quería probar en una película desde que era joven, llenando su primera película con todo lo que había estado acumulando. «Mucha gente decía: ‘¿Qué carajo está pasando? Es mucho», dice riendo. «Soy muy intenso».

Pero luego, más en serio, comparte: «Siento que estoy en esta fase en la que quiero esforzarme. No quiero estancarme nunca. Quiero intentar lo siguiente y esforzarme más creativamente».

Él es consciente de cómo podría leerse esta intensidad.

“Creo que es difícil”, admite. «La gente dice: ‘Tienes oportunidades, ¿por qué no las aprovechas? Tienes suerte. Cállate y ten suerte'».

Reconoce todas esas perspectivas sin permitir que cambien su rumbo. «No estoy aquí tratando de hacer nada por nadie. No para demostrarles que están equivocados o que tienen razón. Estoy en mi viaje, haciéndolo por mí».

«El cable del hombre muerto». Crédito de la foto Stefania Rosini/Row K Entertainment Stefania Rosini/Fila K Entretenimiento

En cuanto a “Stranger Things”, ahora en su quinta temporada y con cuatro episodios restantes al aire el día de Navidad y la víspera de Año Nuevo, Montgomery se muestra amable pero ansioso por cambiar el enfoque.

Cuando se le preguntó si los fanáticos deberían esperarlo o algo así en los episodios finales, objeta.

Lo que le entusiasma es lo que viene después: «Los hermanos Duffer tienen muchas otras cosas que quieren hacer, y eso es lo que más me entusiasma. El después, otras IP, otras historias, otras cosas de las que han estado hablando durante años».

Por supuesto, no responderá si aparece en la final.

Sin embargo, tiene una perspectiva del vaso medio lleno sobre la evolución de la industria y no le interesa la nostalgia de cómo solían ser las cosas.

Cerca del final de nuestra conversación, Montgomery menciona haber llamado a tres de los directores vivos más importantes de Australia antes de comenzar la producción de su película como director. Todos tenían un mensaje estándar para Montgomery: «Nadie es perfecto. Cometerás errores, pero hazte cargo de los errores. Muéstrale a los actores y al equipo que lo estás resolviendo».

Fue liberador, dice, darse cuenta de que «no puedo controlarlo todo. No puedo controlar todos los resultados. Tal vez haya magia en eso».

Es lo más cerca que está de articular lo que une todo: el casting instintivo de Van Sant, los años pasados ​​buscando proyectos auténticos, la inmersión devoradora en la dirección.

Montgomery no intenta construir una carrera convencional ni convertirse en una estrella de cine en el sentido tradicional. Sólo intenta mantenerse fiel a su definición interna de lo que importa, incluso cuando no puede explicárselo completamente a nadie más, tal vez ni siquiera a sí mismo.

“Al final del día”, dice, buscando las palabras adecuadas, “¿por qué perdí la cabeza por esto, si en realidad no se trata de ser el proyecto?” Se sorprende a mitad de camino y luego decide seguir adelante de todos modos. «Me estoy desviando, pero supongo que el punto es que quería esa autenticidad en los proyectos».

No creo que esté fuera de lugar en absoluto. Está exactamente donde quiere estar: en algún lugar entre la certeza y el descubrimiento, dándolo todo al proceso y nada al resultado, siguiendo su instinto como le enseñó Van Sant, como su abuela entendió, como ha estado tratando de hacer todo el tiempo. La “magia”, como él dice, podría estar en no saber exactamente adónde vas y simplemente saber que llegar allí, honestamente, es lo único que importa.

“Dead Man’s Wire” será distribuida por Row K Entertainment y se estrenará en versión limitada el 9 de enero de 2026.