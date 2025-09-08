Dacre Montgomery liderar a Brad Anderson Thriller Capacidad moral

Ganadores del Oscar Diane Lane y Tim RobbinsBreakout «Stranger Things» Dacre Montgomery (Actualmente en el festival de Gus Van Sant, Bowing «Dead Man’s Wire») y «Kingsman: The Secret Service» Star Sofia Boutella liderarán el elenco del próximo thriller psicológico «Capacidad moral».

Dirigir la película, que se lanzará en TIFF por Highland Film Group, es Brad Anderson («La llamada,» The Machinist «), que trabaja a partir de un guión del novelista Peter Moore Smith (» Raveling «,» Los Ángeles).

La «capacidad moral» sigue a James Fisher (Montgomery), un hombre que tiene todo que perder (familia, reputación y la vida perfecta que ha construido) hasta que su asunto con su socio comercial Andrea (Boutella) es descubierto por su esposo Cliff (Robbins). Según la sinopsis, James se ve atrapado en un ultimátum mortal: cometer un asesinato o ver a su mundo desmoronarse. Mientras Cliff tira de las cuerdas en este juego destructivo de chantaje y manipulación, James recurre a su terapeuta, el Dr. Torre (Lane), sin darse cuenta de que alberga secretos aún más profundos.

Los productores sobre «capacidad moral» incluyen a Mark Amin («Dead Man’s Wire», «The Apprentice») y Cami Winikoff («Dead Man’s Wire», «Bleeding Love») para las películas de Sobini, y Jamee Natella («The Last Firefighter, Chilly Christmas») para Blue Eyed Pictures. La película es producida por Arianne Fraser y Delphine Perrier para Highland Film Group junto a Dave Devries para películas de Sobini. Orly Sitowitz sirve como director de casting de la película.

«El fantástico guión de Peter marca todas las casillas para mí», dijo Anderson. «La forma en que combina un estudio basado en personajes con un thriller paranoico me recuerda lo que me entusiasmó sobre mis películas ‘The Machinist’, ‘Session 9’ y ‘Fractured’. Y con este increíble elenco, especialmente Tim Robbins, cuya ‘Jacob’s Ladder’ inspiró mi temprano amor por este género, sé que vamos a poder entregar una película comercial de primer nivel «.

Highland Film Group representa los derechos internacionales sobre la «capacidad moral» y el lanzamiento de las ventas en Toronto. CAA Media Finance está manejando los derechos domésticos. La producción comenzará en el Reino Unido a principios de 2026.

«Brad Anderson ofrece una perspectiva valiente y única a su cine y es el director ideal para dar vida a este thriller psicológico enseñado y tenso», dijo el CEO de Highland Film Group, Fraser.

«Tenemos un elenco de conjunto fantástico dirigido por la talentosa Diane Lane, Sofía Boutella, Tim Robbins y Dacre Montgomery, a quien se puede ver a continuación en el muy esperado ‘Dead Man’s Wire’ de Gus Van Sant. Esta película tiene un atractivo universal, y no podemos esperar para comenzar a rodar ”, agregó el COO Perrier.

El productor Amin dijo: «Este es un proyecto raro que es inteligente, artístico y comercial al mismo tiempo. Con este director y el elenco, esta película tiene un gran potencial. Esto es exactamente lo que el mercado difícil de hoy necesita».

La pizarra actual de Highland Film Group también el thriller de espías de acción de Justin Chadwick «The Mark» protagonizada por Jessica Alba; El thriller de acción de espionaje «Stratagem» protagonizada por Noomi Rapace y Teo Yoo; el thriller «Just Play Dead» protagonizada por Samuel L. Jackson y Eva Green; la comedia Horror «Piod» protagonizada por Justin Long, Emile Hirsch y Kevin Connolly; y el thriller del crimen de acción «The Diputy» protagonizado por el duque Nicholson, William H. Macy, Tiffany Haddish y Stephen Dorff.