Dabo Swinney ofrece una gran actualización sobre las lesiones del mariscal de campo estrella de Clemson

A última hora del tercer cuarto del sábado por la noche, Clemson Estaba cómodamente delante de Boston College, 34-10, cuando todos los fanáticos de los Tigres contuvieron la respiración. El mariscal de campo Cade Klubnik se fue después de recibir un golpe dentro de la yarda 5 del BC mientras luchaba.

Por qué Klubnik estaba luchando como si estuviera 24 puntos arriba de los Eagles es una pregunta para otro momento. Abandonó el campo y no regresó con una notoria cojera. No regresó en lo que se convirtió en una victoria de Clemson por 41-10 como visitante para conseguirlos. volver a .500 en la temporada con 3-3.

Fue la segunda victoria consecutiva como visitante para los Tigres después de venció a Carolina del Norte, 38-10El fin de semana pasado en Chapel Hill. Después de la victoria sobre Boston College, el entrenador en jefe Dabo Swinney dio una actualización sobre la lesión de su mariscal de campo.

Dabo Swinney brinda actualización sobre la lesión de Cade Klubnik

Después del partido, Swinney notó que Klubnik estaba lidiando con un dolor en el tobillo antes del partido. Lo hizo al final del tercer cuarto, algo que claramente le molestó.

«Se dobló el tobillo. Intentó volver a entrar, pero vamos a ver cómo va». Swinney dijo. «Esperemos que no esté tan mal, pero estoy realmente orgulloso de él. Fue preciso; hizo algunas jugadas grandes. Tuvo una (intercepción) que le gustaría recuperar, pero realmente puso el balón en el dinero».

Klubnik pasó una buena noche en Boston. Completó 22 de 30 para 280 yardas y un pase de touchdown. También corrió nueve veces para 48 yardas y un touchdown. La mayor parte de ese daño se hizo en la primera mitad cuando Clemson anotó 34 puntos. Klubnik lo hizo en un tobillo que estaba fuertemente vendado antes del partido.

“Probablemente lo hayas visto atado con cinta adhesiva, pero simplemente la enrolló”, dijo. «Simplemente lo enrollaron. Entró, lo desencintaron y lo volvieron a grabar. Dijeron que estaba listo para volver a entrar. Dije, veamos cómo le va (al QB suplente Christopher Vizzina) aquí. Y es bueno para CV tener que entrar allí y jugar».

Dabo Swinney espera que Cade Klubnik juegue contra SMU

Se le preguntó a Swinney si cree que Klubnik jugará el sábado cuando SMU visite Clemson. Con 2-2 en juegos de conferencia, la esperanza de los Tigres de jugar un segundo Juego de Campeonato ACC consecutivo prácticamente se ha esfumado. Sin embargo, pueden hacer mella en las esperanzas de SMU.

“Sí, absolutamente”, dijo Swinney. «Como dije, estaba tratando de jugar esta noche y volver allí. Estoy seguro de que estará adolorido (el domingo). Tendremos que evaluarlo, y todos me preguntarán todos los días cómo le está yendo. Diré lo mismo. Pero sí, no veo nada en este momento que (le impida jugar)».

Si Klubnik no puede ir, el suplente Christopher Vizzina sería el siguiente en la fila. Terminó el partido contra el BC. En su primer lanzamiento, lanzó una intercepción en la zona de anotación en cuarta y gol.

Los objetivos más importantes que aún le quedan a Clemson son ser elegible para participar en los tazones y ser un saboteador en el ACC. Los Mustangs tienen marca de 2-0 en el juego ACC, pero están jugando su primer partido como visitante en la conferencia contra los Tigres. Jugar en Klubnik sería importante para un equipo que busca aprovechar dos victorias dominantes como visitante en las últimas dos semanas. Sólo piensa dónde estaban no hace mucho en 1-3.