Dabo Swinney de Clemson bajo fuego tras pérdida ante Georgia Tech

Había expectativas extremadamente altas para Dabo Swinney y su Clemson Tigers Dirigiéndose a esta temporada, ya que se clasificó el número 4 en el país en la encuesta de pretemporada AP. Abrieron la temporada con un enfrentamiento entre los 10 mejores en casa contra LSUPero vaciló en la segunda mitad y cayó 17-10 ante los Tigres.

En la semana 2, las luchas continuaron cuando Clemson se quedó atrás 16-3 ante Troy antes de escapar con una estrecha victoria gracias a un regreso en la segunda mitad.

El sábado, las cosas fueron de mal en peor ya que Clemson cayó 24-21 a Georgia Tech en un gol de campo de 55 yardas a medida que expiró el tiempo, dejando caer a los Tigres a 1-2, su peor comienzo en más de diez años y una impresionante caída para un programa una vez definido por el dominio.

Como Alambre deportivo universitario Observada, la pérdida destaca las luchas de Swinney para adaptarse y mantener a Clemson entre la élite de la nación, con presión sobre el entrenador en jefe intensificando después de otra pérdida.

Clemson ya no es la potencia que una vez fue

Después de casi una década de dominio, con dos campeonatos nacionales y siete apariciones en playoffs de fútbol americano universitario, incluidas seis directas de 2015 a 2020, Clemson ha caído de su gloria pasada. Una gran parte de esto es la incapacidad de Dabo Swinney para adaptarse al panorama cambiante del fútbol universitario, incluida su resistencia a abrazar nulo y el portal de transferencia.

Como Alambre deportivo universitario Señaló: «Dabo Swinney ha hecho un punto de no aceptar el portal de transferencia como lo han hecho otros programas. Se supone que Clemson es el programa que maximiza a los jugadores locales como Klubnik. Ese enfoque simplemente no lo corta».

Después de la pérdida de hoy contra Georgia Tech, los fanáticos han enfatizado sus frustraciones hacia el estado actual del programa de fútbol de Clemson. De acuerdo a Athlon SportsMuchos fanáticos están pidiendo el trabajo de Dabo Swinney. «Fire Dabo, este equipo está en la cuneta», un fanático de Clemson suplicado. «Fire Dabo» Un ventilador bromeado. «¡Siempre agradecido, pero ha pasado su tiempo!» otro declarado. La frustración continúa aumentando para una base de fanáticos que una vez celebró campeonatos, pero ahora ve un programa que se desplaza más lejos del escenario nacional.

¿Qué sigue para Dabo Swinney y los Tigres?

A pesar de que este es el peor comienzo imaginable para Dabo y los Tigres, su temporada no ha terminado por completo. Los Tigres se han puesto en una posición en la que ahora deben correr la mesa para salvar su temporada, Haga el juego de título de ACC y gane un lugar en el playoff de fútbol americano universitario. Una pérdida de ACC más probablemente empujaría a Clemson Estado de Florida, Miami y Georgia Tech, lo que hace que sea casi imposible ganar la conferencia y tomar el lugar automático de playoffs.

Mirando hacia el resto del calendario de Clemson, los Tigres enfrentan solo dos oponentes clasificados el resto del camino, enfrentando a Florida State en el juego de la conferencia y su rival de Carolina del Sur para cerrar la temporada regular.

Si los Tigres no pueden ejecutar la mesa y no pueden hacer el CFP, ciertamente se plantearán preguntas sobre el futuro de Dabo en Death Valley. El contrato actual de Dabo Swinney es un acuerdo de 10 años y $ 115 millones firmado en 2022, que se extiende durante la temporada 2031 con una cláusula de compra actual de $ 60 millones.

La pregunta ahora es si Dabo Swinney y los Tigres pueden cambiar las cosas a mitad de temporada, o si el antiguo entrenador de Clemson ha pasado su mejor momento.