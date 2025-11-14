‘Da miedo’ estrenar una película

Jennifer Lorenzo recientemente dijo a la revista V que estrenar una película puede ser una experiencia “horrible” para sus emociones, ya que el público decide si lo que ella hizo es bueno o no.

«La experiencia sólo aumenta el temor, porque he tenido muchas experiencias de trabajar tan duro en algo, amar algo tan profundamente y luego liberarlo al mundo, y el mundo simplemente dice: ‘¡Boo! ¡Te odio!’ Es tan horrible”, dijo Lawrence. «Y [yet] De alguna manera, leo un guión, me reúno con el director, entramos al set, comenzamos a hacerlo y de alguna manera puedo olvidar que esta parte del proceso sucederá. Quiero decir, soy muy bendecida y muy afortunada. Pero son unos meses muy aterradores”.

«Mi marido estaba muy confundido porque no tiene mucha experiencia con estas cosas», continuó. “Entonces le estaba contando sobre mi ansiedad y él dijo: ‘Pero la película es increíble’. Y yo dije: ‘Lo sé, pero eso no importa’. Es posible que la gente no lo entienda. Y él dijo: ‘Pero están equivocados’. Como si se supusiera que eso me haría sentir mejor”.

Lawrence ha estado apareciendo en la prensa en las últimas semanas para apoyar su último drama, “Die My Love”. Ella protagoniza la película como una nueva madre que cae en la psicosis. Robert Pattinson interpreta a su marido inútil. La película está dirigida por Lynne Ramsay.

En varias entrevistas recientes, Lawrence ha sido brutalmente honesta sobre su ansiedad por dar entrevistas durante las giras de prensa de sus películas. ella dijo Feria de la vanidad en 2021 que se tomó un descanso de dos años de Hollywood porque «todo el mundo se había cansado de mí. Yo me había cansado de mí». hablando con El neoyorquino El mes pasado, Lawrence admitió que entendía por qué el público “rechazaba” su personalidad porque en realidad era “molesta” en entrevistas antiguas.

“Bueno, es, o era, mi personalidad genuina, pero también fue un mecanismo de defensa”, dijo Lawrence sobre ser tan improvisado en las entrevistas. «Y entonces fue un mecanismo de defensa, simplemente decir, ‘¡No soy así! ¡Me hago caca en los pantalones todos los días!’ … Miro esas entrevistas y esa persona es molesta. Entiendo por qué sería molesto ver a esa persona en todas partes”.

“Die My Love” ahora se proyecta en los cines de todo el país. Dirígete a Sitio web de la revista V. para leer la entrevista de Lawrence en su totalidad.