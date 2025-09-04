D4VD sobre la escritura del himno oficial de Fortnite, ‘bloqueado y cargado’

Cantante y compositor D4VD se ha asociado con Epic Games para lanzar El primer himno oficial de Fortnite«Bloqueado y cargado (oficial Fortnita himno).» La pista ya está disponible y hará su debut en el juego en la tienda Fortnite como parte de la serie oficial de Campeonato Global Fortnite (FNCS) EMOT y Jam Track a partir del 4 de septiembre a las 8 PM ET.
«Locked & Loaded (himno oficial de Fortnite)» servirá como la banda sonora del Campeonato Global de Fortnite 2025, comenzando el 6 de septiembre en Lyon, Francia, donde los mejores jugadores de Fortnite del mundo competirán por su participación de más de $ 2,001,000 en premios en dinero.
«Fortnite ha sido una gran parte de mi vida y es lo que me llevó a hacer música en primer lugar», dice D4VD. «Ser capaz de crear el himno oficial para Fortnite se siente como un verdadero momento de círculo completo. Fortnite me dio un espacio para ser creativo y conectarme con personas de todo el mundo, y esa misma energía es lo que quería poner en esta pista. Es más que una canción, me está devolviendo algo que ha moldeado mi historia como artista. E incluso ahora, tocar Fortnite sigue siendo mi verdadera pasión».
Acompañando al lanzamiento hay un video musical oficial, que combina animación, imágenes de FNCS, juego de Fortnite y arte de medios mixtos.
D4VD, que está firmado con Darkroom Records, en realidad comenzó su carrera creando montajes de Fortnite en YouTube en 2021 y comenzó a escribir música original para evitar ataques de derechos de autor en sus videos. Desde entonces ha anotado tres hits de Billboard Hot 100 y fue nombrado para VariedadLista de jóvenes de Hollywood en 2023. Actualmente se encuentra en su gira de 50+-Date «Windered».
A continuación habla sobre cómo surgió el himno, su historia con el juego y qué podría ser después.
¿Cómo terminaste escribiendo el primer himno de Fortnite?
Comencé como un reproductor de Fortnite antes de la música, y mi viaje de música inicial fue muy codificado por Fortnite, por lo que siempre he estado naturalmente cerca del equipo épico. Acabo de estar esperando el día en que podría escribir una canción para Fortnite, para ser honesto, ese es que mis dos mundos chocan. «Locked & Loaded» es literalmente un himno.
¿Cómo fue diferente de escribir música para ti?
Mis primeras canciones se hicieron solo para ser el fondo de mis montajes de Fortnite en YouTube, por lo que realmente estaba tratando de representar a los jugadores más que nada y hacer algo que parecía que este sería su himno. El ambiente está muy codificado por jugadores: sintetizadores y graves y algunos efectos de sonido extraños y solo los tonos de jugadores.
¿Cómo ves la relación entre Fortnite y la música que evoluciona en el futuro?
Fortnite es honestamente la cultura en este punto: Travis, Billie, Sabrina, Kai ahora. Es tan increíble de ver. Me alegra que, como jugador y un verdadero niño obsesionado con Fortnite, yo mismo pueda ser parte del señuelo y sigo creando con el equipo épico.
¿Cómo se siente saber que tu canción será la banda sonora de uno de los eventos competitivos más grandes en los juegos?
Fortnite ayudó a dar forma a mi vida. Es sorprendente escribir el «himno». Sinceramente, estoy emocionado de ver las finales y ver quién gana, y estoy emocionado de que todos los jugadores y fanáticos escuchen la canción y tengan un himno que les pertenece.
¿Podemos esperar más música tuya en Fortnite, o incluso actuaciones en vivo en el juego?
¡Solo el tiempo lo dirá! Siempre estaré deprimido para colaborar de cualquier manera que el equipo pueda querer.
D4VD marchito de 2025 fechas de gira mundial:
*Apoyo de Bryant Barnes
%Yung Kai Soporte
#Saga Faye Support
Auditorías
@Hannah bahng
3 de septiembre de 2025 / Columbus, OH / Newport Music Hall*
5 de septiembre de 2025 / Indianápolis, sala egipcia en el Old National Center*
6 de septiembre de 2025 / Chicago, IL / The Salt Shed*
7 de septiembre de 2025 / Madison, WI / The Sylvee*
9 de septiembre de 2025 / Minneapolis, MN / The Fillmore Minneapolis*
10 de septiembre de 2025 / Kansas City, Mo / The Truman* (agotado)
12 de septiembre de 2025 / Denver, Co / Mission Ballroom%
13 de septiembre de 2025 / Salt Lake City, UT / The Complex%
15 de septiembre de 2025 / Portland, OR / McMenamins Crystal Ballroom%
16 de septiembre de 2025 / Seattle, WA / Showbox Sodo% (agotado)
17 de septiembre de 2025 / Seattle, WA / showbox sodo%
19 de septiembre de 2025 / San Francisco, CA / The Warfield% (agotado)
20 de septiembre de 2025 / Los Ángeles, CA / The Greek Theatre%
1 de octubre de 2025 / Oslo, No / Center Scene#
3 de octubre de 2025 / Copenhagen, DK / Vega#
4 de octubre de 2025 / Estocolmo, SE / Fryshuset Arena#
6 de octubre de 2025 / Colonia, de / Carlswerk Victoria#
9 de octubre de 2025 / Amsterdam, NL / Melkweg# (agotado)
10 de octubre de 2025 / Amsterdam, NL / Paradiso# (agotado)
12 de octubre de 2025 / Bruselas, Be / La Madeleine#
14 de octubre de 2025 / Dublín, IE / 3olympia Theatre & (agotado)
15 de octubre de 2025 / Manchester, Reino Unido / Manchester Academy &
16 de octubre de 2025 / Glasgow, Reino Unido / SWG3 Galvanizers &
18 de octubre de 2025 / Bristol, Reino Unido / SWX Bristol &
20 de octubre de 2025 / Londres, Reino Unido / Roundhouse & (agotado)
21 de octubre de 2025 / Londres, Reino Unido / Roundhouse y
23 de octubre de 2025 / París, FR / Elysée Montmartre & (agotado)
Octionshass 24th, 2025 / París, FR / EyesseleSeleSary Montmartre &
26 de octubre de 2025 / Zurich, CH / X-TRA#
27 de octubre de 2025 / Berlín, DE / Huxleys New World#
30 de octubre de 2025 / Frankfurt, de / Zoom Frankfurt#
1 de noviembre de 2025 / Viena, AT / Gasómetro#
2 de noviembre de 2025 / Praga, CZ / Archa+#
4 de noviembre de 2025 / Varsovia, PL / Club Barn#
3 de diciembre de 2025 / Brisbane, AU / Fortitude Music Hall (agotado)
4 de diciembre de 2025 / Brisbane, Au / Fortitude Music Hall
8 de diciembre de 2025 / Sydney, AU / en los pasos en Sydney Opera House Futecourt@
10 de diciembre de 2025 / Melbourne, AU / Festival Hall@