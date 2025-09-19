D4VD Cancels Tour en medio de la investigación sobre el cadáver en el automóvil

Cantante D4VD ha cancelado las fechas restantes de su gira estadounidense en medio de una investigación sobre un Cuerpo muerto encontrado en un coche registrado para él.

Las fechas restantes en la gira de Singer’s Us, un concierto en Los Ángeles el sábado y una aparición programada en el Museo La Grammy el 24 de septiembre, fueron eliminados en silencio de los sitios web del lugar durante la noche el jueves cuando la investigación se intensificó. Las entradas para el concierto de esta noche (19 de septiembre) en San Francisco estaban a la venta a partir del viernes por la mañana, aunque parece poco probable que el concierto tenga lugar; TMZ informa que el equipo del cantante ha decidido cancelar todas las fechas. Un concierto del miércoles en Seattle fue llamado a principios de esta semana.

Los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles fueron llamados al patio de remolque de Hollywood el 8 de septiembre para investigar un olor desagradable que emana del automóvil, que había estado en el patio durante algunos días. La policía encontró un cuerpo, colocado dentro de una bolsa, en el tronco delantero del Tesla registrado en Burke en una dirección en Hempstead, Texas.

Los restos encontrados dentro de un automóvil fueron identificados como los de una adolescente llamada Celeste Rivas que había estado desaparecida desde abril de 2024, según la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles. Fue reportada como desaparecida el 5 de abril de 2024 del lago Elsinore, California, en los días transcurridos desde el descubrimiento, las fotos no confirmadas han surgido en línea de D4VD, el nombre real David Anthony Burke, de 20 años, con la víctima.

El New York Times confirmó que el vehículo no había sido reportado como robado. NBC News confirmó que Burke estaba «totalmente cooperante» con las autoridades al descubrir su participación, que aún está bajo investigación.

El artista de 20 años estaba en su gira norteamericana «marchita» cuando esta noticia inicialmente se rompió. Al día siguiente, actuó en Minneapolis sin abordar la situación, pero canceló un espectáculo el 17 de septiembre en Seattle.

El músico es mejor conocido por los singles «Here With Me» y «Homicidio romántico», que cada uno reclama más de mil millones de transmisiones de Spotify. El cantante lanzó su segundo álbum de estudio, «Withered», en abril, y lanzó un nuevo sencillo, The Theme Song for Fortnite, la semana pasada. Poco después de que se anunciara el descubrimiento del cuerpo, Crocs y Hollister suspendieron su colaboración con el cantante para su campaña «Dream Drop».

Según los informes, se ha pospuesto una versión de lujo del álbum programada para llegar el 19 de septiembre.

Más por venir …