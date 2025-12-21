D-5 Navidad, 183.581 personas y 47.000 vehículos cruzan el estrecho de la Sonda

Ataque, VIVA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) registró 183.581 pasajeros y 47.328 unidades vehículo han cruzado desde la isla Java ir a Sumatra del D-10 al D-5 Navidad 2025.

El director principal de ASDP, Heru Widodo, dijo que el aumento en el flujo de vehículos estaba empezando a parecer significativo, especialmente vehículos de dos ruedas y camiones logísticos a través del puerto alternativo de Ciwandan.

«Estos datos de producción reflejan un aumento en la actividad de cruce de Java a Sumatra. Por lo tanto, ASDP continúa fortaleciendo el monitoreo y llevando a cabo varias medidas regulatorias operativas», dijo Heru.

Según datos del Merak Post durante las 24 horas del día D-5 o el sábado 20 de diciembre, el número total de pasajeros que cruzaron llegó a 39.728 personas, un aumento del 3,3 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.

Puerto de Merak

Mientras tanto, el total de vehículos se registró en 9.613 unidades o un aumento del 4,7 por ciento. Se produjo un fuerte aumento en los vehículos de dos ruedas en el puerto de Ciwandan, que alcanzó las 1.029 unidades, muy por encima del día anterior (D-6), que se registró en 347 unidades.

Mientras tanto, el secretario corporativo de la ASDP, Windy Andale, hizo un llamamiento a los usuarios del servicio para que compren billetes online a través de la aplicación Ferizy al menos un día antes de la salida para evitar colas.

Se prevé que el pico de tráfico de cruce se produzca en el rango H-5 a H-1, siendo el horario favorito de los usuarios del servicio. entre De 20.00 a 02.00 horas y de 08.00 a 11.00 horas. (Hormiga)