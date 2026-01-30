‘Cyrano de Bergerac’ de la Royal Shakespeare Company prepara la proa del West End

El Compañía Real de Shakespearela producción de “Cyrano de Bergerac” se dirige al West End de Londres, con Adrián Lester regresando al papel principal para un compromiso limitado de verano.

El espectáculo se presentará en el Teatro Noël Coward del 13 de junio al 5 de septiembre. La transferencia sigue a la bien recibida presentación de la producción en la casa de RSC en Stratford-upon-Avon el año pasado.

Simon Evans, quien dirige la producción, ha creado una nueva adaptación del clásico de Edmond Rostand junto al coguionista Debris Stevenson. Susannah Fielding repetirá su interpretación de Roxane junto a Cyrano de Lester, y aún hay más castings por venir.

El montaje es una colaboración entre Wessex Grove, Gavin Kalin Productions y RSC en el lugar operado por Delfont Mackintosh.

«Simon Evans y yo hemos estado trabajando en este proyecto durante años, mucho antes de que el brillante e increíblemente solidario RSC colaborara con nosotros para hacerlo realidad», dijo Lester. «Estoy muy feliz de volver a asumir el papel de Cyrano para llevar esta producción divertida y conmovedora a más audiencias en el West End».

El actor ganador del premio Olivier elogió el enfoque de la adaptación, calificándola de «hilarantemente divertida y desesperadamente conmovedora a partes iguales».

Evans y Stevenson describieron su versión como una exploración de «el coraje que se necesita para decir lo que quieres decir, de manera clara y valiente».

«En el centro de todo está Adrian Lester, cuya extraordinaria combinación de gentileza, alegría y ferocidad es absolutamente cautivadora», dijeron. «Estamos increíblemente orgullosos de llevar esta producción al West End y compartirla con nuevas audiencias».

El conjunto creativo incluye a Grace Smart a cargo del diseño de vestuario y escenografía, Joshie Harriette en iluminación, Alex Baranowski componiendo música y Donato Wharton diseñando sonido. Sarita Piotrowski se desempeña como directora de movimiento, con Bethan Clark coreografiando peleas e intimidad. Rebecca Latham es dramaturga de RSC y Matthew Dewsbury CDG se encarga del casting.

Los extensos créditos teatrales de Lester incluyen “Henry V” y “Othello” en el National Theatre, “Company” en Donmar Warehouse y West End, y “The Lehman Trilogy” en Broadway. Fielding apareció anteriormente en “El mercader de Venecia” de RSC y ganó el premio Ian Charleson en 2014.

El trabajo de dirección de Evans incluye la galardonada serie de la BBC “Stagged” de RTS, que también escribió y protagonizó. Stevenson es un dramaturgo y poeta de Grime cuyas obras incluyen “Poet in Da Corner” en la Royal Court.