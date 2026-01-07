Cynthia Erivo y más desaires impactantes a los premios SAG en 2026

Las nominaciones para el Los Premios al Actor 2026 (anteriormente los Premios SAG) están en y Cynthia Erivo por “Malvados” y Wagner Moura por “El agente secreto” se encuentran entre los mayores desaires a medida que la carrera por el Oscar continúa tomando forma. Otros desaires sorprendentes incluyen a Dwayne Johnson en “The Smashing Machine”, Adam Sandler en “Jay Kelly” y todo el elenco de “Sentimental Value” (Renate Reinsve, Stellan Skarsgard, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas). Todas las películas y actuaciones en lengua extranjera quedaron excluidas de las carreras de 2026 en quizás el desaire más impactante de todos.

Aunque Erivo está nominado en los próximos Globos de Oro (pero no estará presente), este es su segundo gran fracaso para “Wicked: For Good” después de haber sido excluida de los Critics Choice Awards. La aclamada actuación de Erivo como Elphaba le valió nominaciones al Oscar y al SAG el año pasado, pero ya no parece estar segura antes de las nominaciones al Oscar a finales de este mes después de perder la aprobación del SAG para la secuela. La coprotagonista de Erivo, Ariana Grande, sí logró el corte en la carrera de actriz de reparto de los Premios Actor por “Wicked: For Good”.

Wagner Moura, quien ganó el premio al mejor actor en Cannes y es ampliamente considerado como uno de los favoritos para una nominación al Oscar por “El agente secreto”, también fue desairado en los Premios al Actor. El órgano de votación de SAG-AFTRA es mucho más nacional que la composición internacional de la rama de actores de la Academia. Con nominaciones a los Globos y a los Critics Choice Awards, además de una victoria del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, Moura parece seguir siendo un contendiente importante de cara a las nominaciones al Oscar.

También fue desairado Adam Sandler por “Jay Kelly”, el primer gran fracaso de la temporada del actor después de aterrizar en las categorías de mejor actor de reparto en los premios Globe y Critics Choice Awards. El protagonista principal de la película, George Clooney, también fue desairado, al igual que el elenco repleto de estrellas de la película en la categoría de reparto principal.

Los premios al actor son votados por comités de 2.000 miembros (uno para nominaciones de televisión y otro para nominaciones de cine). El cuerpo de votantes total para los premios incluye 22.000 miembros de SAG-AFTRA, la organización de votantes más grande de Hollywood. En comparación, toda la Academia que vota en los Oscar sólo está formada por 11.000 miembros.

