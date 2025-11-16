Cynthia Erivo y Ariana Grande reflexionan sobre Wicked después del susto en la alfombra roja

Cynthia Erivo no se anduvo con rodeos al hablar de los desafíos que ella y su coprotagonista Ariana Grande han enfrentado mientras promovían “Malvado: para siempre.”

“Hemos superado algunas cosas difíciles”, dijo Erivo a una audiencia abarrotada en el Wolf Theatre del Saban Media Center durante una proyección de consideración del Screen Actors Guild NomCom el domingo por la noche. «Quiero decir, a la mierda incluso esta última semana, seamos honestos».

Los comentarios llegan días después de que Erivo interviniera cuando un hombre saltó una barricada en el estreno de la película en Singapur y corrió hacia Grande sobre la alfombra de ladrillo amarillo. Las imágenes de video mostraron al intruso rodeando a Grande con su brazo antes de que Erivo lo empujara físicamente mientras la seguridad lo sacaba de la escena. La coprotagonista Michelle Yeoh también ayudó a consolar a Grande después del incidente. El hombre fue arrestado y acusado.

Durante la emotiva sesión de preguntas y respuestas moderada por VariedadCon otros miembros del elenco, Jonathan Bailey, Ethan Slater y Marissa Bode, ambas actrices hablaron sobre cómo sus papeles como Elphaba y Glinda las han cambiado fundamentalmente como artistas e individuos.

Erivo, quien interpreta a Elphaba, reflexionó sobre su viaje desde estudiante de teatro hasta encarnar un personaje que alguna vez le brindó consuelo. Recordó que tenía 20 años en la escuela de teatro y encontró seguridad en la música de “Wicked” antes de ver la producción teatral.

«No había visto el musical. Lo vi cuando tenía 25 años y me tomé una cita única para mi cumpleaños, y en ese lugar que me hacía sentir seguro terminé estando», dijo Erivo a la multitud.

El papel la obligó a enfrentar miedos y experiencias personales que antes había evitado, incluidas percepciones de belleza, soledad y pérdida.

“Tenía demasiado miedo para ver qué es la belleza cuando la veo a través de los ojos de aquellos que no creen que seas hermosa”, dijo.

Grande se emocionó visiblemente al hablar de cómo interpretar a Glinda la reconectó con su oficio después de sentirse desconectada de él.

“Creo que esa chispa de conexión con mi oficio también estuvo bastante desconectada por un tiempo”, dijo Grande entre lágrimas. “Realmente me sentí seguro nuevamente al enamorarme de la creación y como si tal vez me estuvieran viendo por primera vez”.

La estrella del pop expresó su alivio porque el público finalmente entendería toda la complejidad del personaje de Glinda en la segunda película.

«Me siento realmente aliviada de que la gente finalmente pueda ver, conocer y amar a Glinda de la forma en que tuve que interpretarla», compartió.

Ambas estrellas enfatizaron el impacto duradero de su colaboración, y Erivo elogió al director Jon M. Chu y al elenco por crear una familia inusualmente unida en el set.

«No es común encontrar un grupo de personas tan cercanas en un set, no se forma una familia así a menudo», reflexionó Erivo.

Grande se hizo eco del sentimiento, llamó a Erivo “una hermana de toda la vida” y describió su asociación como “absolutamente el mayor regalo de mi vida”.

Cuando se le preguntó sobre la despedida de sus personajes, Grande sugirió que el viaje no ha terminado, bromeando sobre las múltiples giras de despedida de Cher antes de agregar: «Estos personajes siempre serán parte de nuestros corazones. Han cambiado nuestras vidas de manera irrevocable y permanente».

“Wicked: For Good”, el segundo capítulo de la adaptación en dos partes de Chu del éxito de Broadway, continúa la historia de Elphaba y Glinda mientras navegan por la amistad, el poder, el sacrificio y la mitología que cimenta sus legados como villanos y héroes. Está entre los principales contendientes al Oscar en la próxima temporada de premios y muchos predicen nominaciones consecutivas para Erivo y Grande.

Juntas, las brujas de Oz demostraron que su asociación es tan poderosa fuera de la pantalla como dentro de ella.