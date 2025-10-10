Cynthia Erivo y Ariana Grande definen las categorías de los Oscar por ‘Wicked: For Good’

Cynthia Erivo y Ariana Grande regresan a Oz y potencialmente a los Oscar.

Variedad ha confirmado que Erivo y Grande volverán a hacer campaña en las categorías de actriz principal y secundaria, respectivamente, para la secuela «Malvado: para siempre.”

La fantasía musical de Universal Pictures, dirigida por Jon M. Chu y escrita por Winnie Holzman y Dana Fox, continúa la historia que comenzó en “Wicked” de 2024, que adaptó el primer acto del exitoso musical de Broadway de 2003 de Stephen Schwartz y Holzman. La continuación adapta el segundo acto, explorando las consecuencias de los caminos divergentes de Elphaba y Glinda: una como la infame Bruja Malvada del Oeste y la otra como la querida Glinda la Buena.

Si tanto Erivo como Grande son nominados nuevamente por interpretar a Elphaba y Glinda, se unirían a una lista muy corta, convirtiéndose en el séptimo y octavo intérprete en la historia de los Oscar en ser reconocido dos veces por el mismo papel.

Bing Crosby fue el primero en la historia, después de ganar el premio al mejor actor por «Going My Way» (1944) antes de obtener otra nominación al año siguiente por su secuela, «The Bells of St. Mary’s». Peter O’Toole recibió dos nominaciones por interpretar al rey Enrique II en «Becket» (1964) y «El león en invierno» (1968), mientras que Al Pacino fue nominado por «El padrino» (1972) como actor de reparto antes de conseguir una nominación principal por «El padrino II» (1974).

En la octava nominación de su carrera, un año después de recibir un Oscar honorífico, Paul Newman finalmente ganó una estatuilla competitiva por interpretar a Fast Eddie Felson en «El color del dinero» (1986), 25 años después de «El estafador». Cate Blanchett obtuvo dos nominaciones por interpretar a la reina Isabel I en “Elizabeth” (1998) y “Elizabeth: The Golden Age” (2007), mientras que Sylvester Stallone hizo lo mismo como Rocky Balboa en “Rocky” (1976) y “Creed” (2015).

Erivo y Grande lideran un conjunto que incluye a Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum, todos repitiendo sus papeles de la primera entrega. Además de Erivo, cada miembro del conjunto se presentará en categorías secundarias.

La película incluirá una mezcla de canciones queridas del musical teatral y nuevos temas originales, incluidos “No Place Like Home” cantada por Elphaba de Erivo y “The Girl in the Bubble” interpretada por Glinda de Grande. Ambos temas están escritos por Stephen Schwartz, quien también compone junto a John Powell.

La primera “Wicked” fue una gran fuerza en premios la temporada pasada. En los Oscar, la película empató con “The Brutalist” en el segundo lugar con más nominaciones con 10 cada una, incluyendo mejor película, mejor actriz para Erivo y mejor actriz de reparto para Grande. Finalmente ganó el premio al mejor diseño de vestuario para Paul Tazewell, quien se convirtió en el primer hombre afroamericano en ganar la categoría, y al mejor diseño de producción para Nathan Crowley y Lee Sandales.

Producida por Marc Platt y David Stone, “Wicked: For Good” se estrenará en los cines el 21 de noviembre.