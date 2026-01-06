Cynthia Erivo se perderá los Globos de Oro debido al calendario de producción de Drácula

La alfombra roja de la 83ª edición de los Globos de Oro estará repleta de una estrella de la moda de alto (vuelo) como protagonista de “Wicked” Cynthia Erivo se perderá la ceremonia debido a su próxima producción de “Drácula” en el West End.

Erivo, que ya ganó un Tony por “The Color Purple”, protagoniza la muy esperada adaptación teatral unipersonal de la historia de terror gótica, interpretando a 23 personajes, incluido Drácula. La obra, del adaptador y director Kip Williams, se presentará en avances el 4 de febrero. Con el equipo actualmente inmerso en la producción en Londres, los productores no pueden liberarla para asistir a la ceremonia en Los Ángeles.

En “Wicked: For Good”, Erivo ofrece una actuación vertiginosa como la joven bruja de piel verde, que le valió una quinta nominación al Globo de Oro. Anteriormente fue reconocida por “Harriet”, doble nominada por su interpretación de Harriet Tubman y por mejor canción original; “Genio: Aretha”, donde interpretó a Aretha Franklin; y la primera película de “Wicked”. Con este visto bueno, Erivo también hizo historia como primera mujer negra nominada dos veces en la categoría de actriz principal (comedia o musical).

«Espero que haya muchas más por venir, no sólo para mí, sino para otras mujeres negras. Espero que sea sólo el comienzo», dijo Erivo. Variedad en la mañana se anunciaron las nominaciones en diciembre. (Llamó desde Londres, donde había comenzado los ensayos de “Drácula”). “Qué maravilloso hacer eso y ser parte de cambiar un poco la historia y, con suerte, abrir puertas a alguien más también”.

Completan su categoría Rose Byrne (“If I Had Legs I’d Kick You”), Kate Hudson (“Song Sung Blue”), Chase Infiniti (“One Battle After Another”), Amanda Seyfried (“The Testament of Ann Lee”) y Emma Stone (“Bugonia”).

“Wicked: For Good” compite por cinco premios en la edición del domingo Globos de Oroincluyendo logros cinematográficos y de taquilla (la película ha recaudado más de 500 millones de dólares en todo el mundo), mejor actriz en un musical o comedia (Erivo), mejor actriz de reparto (Ariana Grande), además de dos nominaciones en la categoría de mejor canción original (Stephen Schwartz). El tren de los premios «Wicked» continúa avanzando mientras la nueva película sigue el camino de la primera película, que recibió 10 nominaciones al Oscar para la 97ª edición de los Premios de la Academia, y Grande y Erivo (a quien le falta un Oscar para el codiciado EGOT) continúan acumulando nominaciones.

