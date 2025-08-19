Cynthia Erivo para obtener el premio Kirk Douglas en el Festival de Santa Bárbara

Cynthia Erivo -El actor, cantante y productor ganador de Tony, Grammy y Emmy que ha obtenido tres nominaciones a los Premios de la Academia-recibirá el 18º Premio Anual Kirk Douglas a la excelencia en el cine en el Festival Internacional de Cine de Santa Barbara de este año.

El premio se presentará el 4 de diciembre de 2025 en una cena de corbata negra en el Ritz-Carlton Bacara en Santa Bárbara. Los ingresos benefician los programas educativos durante todo el año del festival. Esto marca la cuarta presentación del honor desde el fallecimiento de la leyenda de la pantalla Kirk Douglas.

«Cynthia Erivo es un talento singular cuyo compromiso de profundidad, rango y intrépido con su oficio encarnan el espíritu de excelencia que mi padre defendió a lo largo de su vida», dijo Michael Douglas en un comunicado. «Es completamente apropiado que reciba el Premio Kirk Douglas, que celebra el arte audaz y el impacto duradero en el cine».

Erivo se rompió primero con su actuación ganadora de Tony como Celie en «The Color Purple» en Broadway. Más tarde hizo la transición al cine, más recientemente protagonizada como Elphaba frente a Glinda de Ariana Grande en «Wicked» de Universal Pictures del director Jon M. Chu.

La película destrozó los registros de taquilla, convirtiéndose en la adaptación cinematográfica más taquillera de un musical de Broadway en historia y nominaciones a los premios de la Academia, ganando dos por diseño de producción y disfraces. Por su notable giro, Erivo recogió su segundo nomano al Oscar a la mejor actriz. Ella repetirá su papel en la secuela anticipada «Malvado: para siempre”Establecido para abrir el 21 de noviembre.

A continuación, Erivo protagonizará la adaptación cinematográfica de «Prima Facie», basada en la obra de Broadway y West End. También se ejecutará a producir bajo su compañía de producción, la hija de Edith. A principios de 2026, está listo para regresar al West End en «Drácula», un espectáculo de una mujer dirigido por Kip Williams en el que interpretará a más de 20 personajes.

Desde su fundación en 2006, el Premio Kirk Douglas ha honrado a los contribuyentes al cine tanto frente como detrás de la cámara. Los ganadores anteriores incluyen a Michelle Yeoh, Martin Scorsese, Will Ferrell, Ryan Gosling, Hugh Jackman, Judi Dench, Warren Beatty, Jane Fonda, Quentin Tarantino, Robert de Niro y Michael Douglas.

El 41º Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara se ejecutará del 4 al 14 de febrero de 2026.