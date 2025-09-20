





Múltiples aeropuertos europeos, incluidos Londres Heathrow, Berlín, Dublín, Bruselas y Cork, informaron el ciberataque el sábado, causando vuelo Retrasos y llevando a las aerolíneas y aeropuertos a operar manualmente.

Los aeropuertos de Londres Heathrow, Bruselas y Dublín habían programado 651, 228 y 226 salidas, respectivamente.

Un portavoz del aeropuerto de Bruselas dijo: «El ataque cibernético ha tenido un gran impacto en los horarios de vuelo y desafortunadamente causará demoras y cancelaciones».

Hasta ahora, ha habido 10 cancelaciones en el aeropuerto.

Mientras tanto, en su mango oficial oficial, el aeropuerto de Heathrow de Londres declaró: «Collins Aerospace, que proporciona sistemas de check-in y embarque para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial, está experimentando un problema técnico que puede causar demoras para los pasajeros que salen. Mientras el proveedor trabaja para resolver el problema rápidamente, aconsejamos a los pasajeros para ver su estado de vuelo con su avión antes de viajar».

«Llegue no antes de tres horas antes de un vuelo de larga distancia o dos horas antes de un vuelo doméstico. Hay colegas adicionales disponibles en áreas de check-in para ayudar y ayudar a minimizar la interrupción. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente», agregó el aeropuerto.

El operador británico de bajo costo EasyJet dijo que sus operaciones eran normales.

«Pasajeros Se recomienda volar con nosotros desde Londres hoy que complete su registro web antes de llegar al aeropuerto para ayudar a garantizar una experiencia sin problemas ”, afirmó la aerolínea.

En medio del ciberataque, las aerolíneas de todo el mundo han emitido un aviso de pasajeros.

«Una interrupción del sistema de pasajeros de terceros en Heathrow puede causar retrasos en el proceso de registro. Nuestros equipos terrestres en Londres están trabajando para minimizar las molestias», declaró el aviso de Agua india.

Mientras tanto, United Airlines, con sede en Estados Unidos, dijo que el problema está causando retrasos menores, pero hasta ahora no hay cancelaciones de vuelo.

Delta Air Lines, otro portaaviones con sede en los Estados Unidos, también dijo que hubo un impacto mínimo del ciberataque en sus operaciones. El aerolínea ha implementado medidas de solución para reducir las interrupciones.

«El impacto se limita al registro electrónico de los clientes y la caída de equipaje y se puede mitigar con operaciones de registro manual. Estamos trabajando para solucionar el problema lo más rápido posible», dijo un portavoz del multinacional aeroespacial y el conglomerado de defensa RTX.

La Oficina Federal de Seguridad de la Información de Alemania (BSI), en un comunicado de prensa, dijo: «Estamos en contacto con el aeropuerto de Berlín sobre las interrupciones de la infraestructura como resultado de una interrupción que afecta a un sistema global para manejar a los pasajeros».

Mientras tanto, el Centro Nacional de Seguridad Cibernética Británica, en un comunicado de prensa, dijo que está trabajando con Collins Aerospace y los aeropuertos afectados en el Reino Unido (Reino Unido) para «comprender completamente el impacto del incidente».

La ministra de Transporte británica, Heidi Alexander, dijo que está monitoreando la situación de cerca. «Estoy recibiendo actualizaciones regulares sobre la situación», dijo Alexander.





