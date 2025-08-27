CW, Pac-12 Extend Derechos acuerdo hasta la temporada 2030-31

Nexstar’s Red CW y el Pac-12 La conferencia continúa su equipo, incluso si algunos de los equipos asociados con el grupo ya no están presentes.

La red de transmisión y la Liga de Sports Collegiate han extendido su acuerdo de derechos actuales durante la temporada 2030-31. Según los términos del pacto, el CW televisará 13 juegos de fútbol de temporada regular el próximo año, durante la temporada 2026-27, junto con transmisiones de temporada regular de 35 juegos de baloncesto masculino y 15 juegos de baloncesto femenino. CW también podrá transmitir la semifinal y los juegos de campeonato para el nuevo torneo de baloncesto femenino Pac-12. Pac-12 Enterprises, el brazo de producción de transmisión de la conferencia, producirá todo el fútbol, ​​el baloncesto masculino y los juegos de baloncesto femenino, totalizando 66 eventos anualmente.

El Pac-12 original se vino abajo el año pasado cuando USC y UCLA, y luego otros, salieron para otros grupos. Esas maniobras dejaron el estado de Oregon y el estado de Washington como los únicos miembros del grupo. La nueva agrupación, que se lanza en 2026, también contará con Boise State, Colorado State, Fresno State, San Diego State y Utah State. Gonzaga se unirá a deportes no vinculados al fútbol y Texas State se unirá como un octavo miembro del fútbol. Pac-12 ya ha llegado a un acuerdo con CBS Sports para mostrar algunos de sus juegos.

«El Pac-12 ha sido un socio clave en el éxito de CW Sports, y estamos encantados de solidificar nuestra relación con la conferencia durante cinco años adicionales», dijo Brad Schwartz, presidente de la red CW, en un comunicado. «Hemos experimentado de primera mano la pasión de los programas de fútbol del estado de Oregon y del estado de Washington y sus fanáticos dedicados y estamos ansiosos por presentar siete escuelas adicionales en el nuevo Pac-12 a nuestro público deportivo CW nacional.

Pac-12 ha estado en CW desde la temporada de fútbol 2024, y será transmitida por la red en 2025. El juego de fútbol universitario más visto del año de la CW fue el enfrentamiento entre el estado de Washington y el estado de Oregón en Corvallis.

«La asociación del Pac-12 con el CW ha sido de crecimiento y transformación mutua, desde el desarrollo de nuestro negocio de producción de transmisión de Pac-12 Enterprises hasta el valor agregado significativo y el impacto positivo para nuestros miembros actuales y futuros a través del verdadero alcance nacional en el 100% de los hogares de televisión estadounidense», dijo Teresa Gould, la comisionadora de Pac-12, en una declaración.