Curtis Brown Heritage para representar a la propiedad literaria de JRR Tolkien

Curtis Brown He firmado la finca literaria JRR Tolkien bajo su banner de patrimonio de Curtis Brown.

Curtis Brown Heritage, que se lanzó en 2016 con el objetivo de administrar algunas de las fincas literarias más queridas del mundo, ya los representantes de Douglas Adams, Aa Milne y las propiedades de Barbara Taylor Bradford.

Ahora agregarán «el Señor de los anillos«Creador trabaja para su lista después de entrar en un acuerdo con los descendientes de JRR Tolkien, quienes administran su patrimonio.

La finca está compuesta por dos cuerpos, el Tolkien Estate Limited y Tolkien Trust. Juntos son los custodios de las obras de Tolkien publicadas durante su vida. También representan conjuntamente las obras póstumo de Tolkien junto con la finca Christopher Tolkien.

«Es un gran honor y una alegría trabajar con Tolkien Estate para preservar y celebrar el extraordinario legado literario de JRR Tolkien, y ayudar a traer nuevos lectores (y espectadores y oyentes) a su escritura», dijo Norah Perkins, jefe de Curtis Brown Heritage. «Estoy encantado de unirme a la finca en la siguiente parte del viaje».

JRR Tolkien (cortesía de Tolkien Estate)

La finca de Tolkien dijo: «Como familia, seguimos siendo profundamente conscientes de la responsabilidad de cuidar las obras literarias y el legado de JRR Tolkien. Estamos comprometidos a mantener sus historias vivas durante las generaciones venideras. En Curtis Brown Heritage hemos encontrado socios que comparten esa pasión, y estamos encantados de trabajar con ellas».

Jonny Geller, CEO de The Curtis Brown Group, agregó: «Estoy encantado con el nombre de Curtis Brown para dar la bienvenida a una de las grandes propiedades literarias del mundo a la agencia. Todos los que nos apasionamos apasionados por la lectura hemos sido influenciados y deslumbrados por las obras de Jrr Tolkien, y estamos comprometidos a ayudar a llevar a una nueva generación de lectores al placer dominante de estos grandes libros». «.

En 2022, la compañía de juegos suecas Adquirió los derechos de cine y televisión de los trabajos publicados de Tolkien de los propietarios de toda la vida de la compañía Saul Zaentz por $ 395 millones. Los derechos excluyeron la serie de televisión de ocho episodios o más, que permanecen con Tolkien Estate. La finca los licenció a Amazon Prime Video para crear «El señor de los anillos: los anillos del poder», que se lanzó en 2022.

Variedad Entiende que Curtis Brown Heritage trabajará con todos los socios históricos de la finca, incluidos Embracer y HarperCollins.