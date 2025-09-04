Curtis ’50 Cent ‘Jackson organiza la serie True-Crime en Fox Nation

Curtis «50 Cent» Jackson tiene como objetivo tomar Nación zorro Los espectadores detrás de la escena de un crimen.

El actor, rapero y productor organizará «50 Ways to Catch a Killer», una nueva serie documental de seis partes para Fox Nation, el servicio de transmisión alineado con Fox News Media. Cada episodio llevará a los espectadores al proceso de cómo los equipos de crimen de investigación resuelven misterios de asesinato en la vida real. La serie debuta el 16 de septiembre, con dos nuevos episodios que se presentarán cada semana hasta fin de mes.

«Estamos encantados de asociarnos con Curtis ’50 Cent ‘Jackson para llevar su voz y perspectiva distintiva a esta apasionante serie de investigaciones», dijo Jason Klarman, director digital y director de marketing de Fox News Media, en un comunicado. «Con su influencia cultural y su talento para la narración de historias, ofrece un asiento de primera fila a las investigaciones obstinadas que conducen a la justicia».

La serie se suma al contenido de delitos verdaderos disponibles en Fox Nation, que también ha servido como el hogar de un Reiniciar la larga serie de realidad «COPS.«

Cada episodio pone de relieve en una táctica especial, información o evidencia que lleva a los investigadores a un arresto o condena. Los casos, que incluyen una historia de detectives de Connecticut que intentan resolver un asesinato cometido como parte de una invasión doméstica, o una historia de los investigadores de Maryland que intentan encontrar un maestro que desaparezca el primer día de escuela, fueron seleccionadas por Jackson, quien finalizará cada programa con una actualización de los Demandados.

«El verdadero crimen es poderoso porque son casos reales, personas reales y justicia real», dijo Jackson, en un comunicado. «Con esta serie, quiero que los espectadores experimenten la intensidad de estas investigaciones y el trabajo implacable que se necesita para descubrir la verdad. Estamos dando vida a estas historias de una manera que es apasionante y auténtica».

La nueva serie es la última de Curtis, que también ha respaldado a «Power» de Starz y sus muchos spin -offs, entre otros proyectos. «50 Ways» fue producido por Lionsgate Alternative Television y G-Unit Film & Television Inc. Los productores ejecutivos incluyen a Jackson junto a Mike Nichols, Leigh Purinton, Anthony Wilson y Anthony «Top Dawg» Tiffith.