Curry Barker en su película de miedo sigue a ‘Milk & Serial’

Curry Barker titulares hechos En esta misma publicación Al hacer un slasher de larga duración llamado «Milk & Serial» por $ 800, publicarla para verlo gratis en YouTube y verlo convertirse en una sensación viral. Un año después, mucho ha cambiado. «Milk» nunca se desaceleró en Momentum, con más de dos millones de visitas en el año desde que debutó. Mientras tanto, Barker está abriendo su película más reciente en este año Festival de Cine de Toronto.

«Obsesión«En el que un tipo Lovelorn llamado Bear (Michael Johnston) se mete con lo sobrenatural para llamar la atención romántica de su amigo Nikki (Inde Navarrette), debutará el viernes como parte de la sección de locura de medianoche del festival. Como puede ser esperado, las cosas no van según lo planeado, y un nuevo giro en la clásica PAW /» Be Cathanning What You Way para «.

Barker admite que la inspiración salió de un momento y lugar poco probables. Un grupo de amigos había venido a ver un episodio de «It Always’s Sunny in Philadelphia» en el que participó, pero su mente comenzó a acelerar durante el liderato, una vieja repetición de «Simpsons».

«Bart obtiene una pata de mono y causa un montón de caos», dice Barker. «Estaba pensando que nunca había visto un horror loco y directo donde … hemos visto ‘ten cuidado con lo que deseas por toneladas de veces. Pero nunca hemos visto mi versión. Instantáneamente comencé a pensar en lo que podría hacer con eso».

La idea llamó la atención del productor James Harris, quien ha trabajado en éxitos de terror como «Fall» y «47 metros hacia abajo». Su Banner de Tea Shop Productions pronto estuvo a bordo de la película, y Barker de repente pudo hacer su película con una tripulación más convencional, en comparación con la «leche y serie» ultra-saquea. La capacidad de hacer cosas como construir un conjunto demostró ser revolucionario para Barker.

«Esta vez tuve un parque infantil más grande», dice. «Nunca he tenido los recursos para crear una casa. Encontramos esta pequeña casa en Burbank y la transformé en la casa de Bear. No se ve así cuando la ves por primera vez. Fue un cambio de juego, seguro. Recuerdo mi primer día en el set y vi el set construido por [production designer] Viviano [Gray] Y la gente pinta las paredes. Y luego fui al departamento de cámaras y todos lo estaban configurando, y recuerdo haber ido: ‘Oh, guau, estoy ejecutando el barco’. Me di cuenta de que esto es mucho más grande de lo que había sido parte «.

A pesar de la afluencia de ayuda, la especificidad de visión de Barker lo inspiró a mantener algunos de sus muchos sombreros, como elegir editar «obsesión» él mismo. Sin embargo, dice que encontró una nueva alegría al trabajar con otros en el set para que su visión cobre vida.

«Esta película me enseñó a colaborar con más personas», dice Barker. «Siempre he tenido miedo de dejar entrar demasiadas personas porque soy muy preciosa sobre mi visión. Pero he aprendido que si puedes transmitirles tu visión y pasión, tienden a devolverla, y luego se convierte en una potencia de las personas que están apasionadas por lo mismo. Eso es lo que tuvimos aquí.

Esa visión es ciertamente específica. Barker, junto con su socio creativo Cooper Tomlinson (que tiene un papel en la «obsesión»), tiene experiencia en el bosquejo a través de su trabajo en línea, ya que es una mala idea. Esa oscura sensibilidad a menudo se infunde con sus proyectos de terror, con momentos clave que dan la línea entre aterrador y divertido.

Dicho esto, Barker siempre se centra en tener el aspecto correcto para el medio correcto, ya sea sus bocetos virales llamativos y divertidos o la creatividad de imágenes encontradas de «leche y serie». Para «Obsession», trabajó con el director de fotografía Taylor Clemons para lentes de la película de una manera muy específica.

«Quería disparar a este centro compuesto y tener un espacio adicional en la cabeza porque quería que se sintiera incómodo en su soledad», dice Barker. «Hay algo sobre el centro compuesto que te obliga a mirarte y atraerte de una manera que la composición tradicional puede no. He visto a muchos cineastas de terror a los que admiro recientemente de esa manera».

A pesar de que se está preparando para debutar «Obsession», Barker ya está reservado y ocupado con su próximo proyecto, titulado «Cualquier cosa menos fantasmas». Barker está listo para dirigir y protagonizar la película, y coescribió el guión con Tomlinson, quien también protagonizará la película. El proyecto también tiene dos de los mayores productores de Horror, Jason Blum y Roy Lee, firmados a bordo.

Mientras mantiene los detalles cerca del cofre, Barker se burla de que se trata de «con artistas que se hacen pasar por cazadores de fantasmas», lo que se siente como un ajuste perfecto para las sensibilidades de aterradoras de miedo del dúo.

¿En cuanto a otra «obsesión» en el futuro? Barker dice que siempre es una posibilidad, especialmente dada cuánto disfruta el tropo de «Ten cuidado con lo que deseas».

«No creo que nunca vuelvas a ver una película con estos personajes, pero sería genial expandir este mundo con diferentes personajes», dice, dejando la puerta abierta.