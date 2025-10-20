Curate contrata a Ana Bedayo como socia en Talento (EXCLUSIVO)

Empresa de gestión Cura ha contratado a Ana Bedayo como socia en su departamento de talento, Variedad ha aprendido exclusivamente.
«Estamos encantados de que Ana haya elegido asociarse con nosotros y hacer crecer el departamento de talentos de Curate», dijeron los socios de Curate, Courtney Conwell y Britton Rizzio. «El gusto excepcional de Ana habla por sí solo, al igual que su tenacidad y entusiasmo en su compromiso con sus clientes. Su continua expansión en el espacio internacional es inspiradora y algo que nos apasiona fomentar en Curate».
Bedayo trabajó anteriormente en ColorCreative de Issa Rae y en Stride. Comenzó su carrera en el entretenimiento en la sala de correo de la UTA. Su lista de clientes incluye a Yura Borisov (“Anora”), Mark Eydelshteyn (“Anora”), Angus Imrie (“The Serpent Queen”), Karren Karagulian (“Anora”), Lily Newmark (“Alien: Earth”), Ben Levi Ross (“Dear Evan Hansen”) y Suzanna Son (“Monster: The Ed Gein Story”).
«Estoy encantado de asociarme con Britton, Courtney y el excelente equipo de Curate», dijo Bedayo. «Su notable éxito y reputación se derivan de una base de intencionalidad, creatividad, audacia y un profundo compromiso con el arte de contar historias. Compartimos esta visión y pasión comunes, y espero construir sobre esta base sólida a medida que continuamos haciendo crecer la empresa».
Además de las nuevas incorporaciones de Bedayo, la lista actual de clientes de Curate incluye a Jac Schaeffer (“Agatha All Along”, “WandaVision”), Oren Uziel (“Spider-Man Noir”), Sarah Lampert (“Ginny and Georgia”), Laura Eason (“Three Women”), Natalia Leite (“Black Cake”, “Amanda Knox”), Katie O’Brien (“The Z-Suite”), Cody Heller (“Deber de jurado”), Smriti Mundhra (“Indian Matchmaking”), Ariane Louise-Seize (“Vampiro humanista que busca una persona suicida con consentimiento”) y Heidi Schreck (“Lo que la Constitución significa para mí”).