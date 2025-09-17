Cuota de importación, estación de servicio privada y consistencia de políticas

VIVA – La declaración del presidente Prabowo Subianto hace algún tiempo con respecto a la eliminación del mecanismo de cuota importar En los productos básicos sobre la vida de muchas personas, hay una clara dirección de política: eliminar la distorsión y garantizar el comercio sin problemas. Este mensaje es importante para garantizar que las personas obtengan acceso a las necesidades básicas sin obstáculos administrativos innecesarios. Sin embargo, la dirección de este presidente no puede leerse parcialmente o usarse como un pretexto para dar flexibilidad ilimitada a un puñado de actores del mercado que realmente pueden amenazar la seguridad energética nacional.

Leer también: La bandeja de alimentos importada de China para MBG se llama que contiene aceite de cerdo



El caso que aparece actualmente es la insistencia de varios propietarios de SPBU de entidades comerciales privadas (BU privadas) para que el gobierno reelace la cuota de importación adicional. Razonaron stock Bbm Se han agotado, a pesar de que la cuota de importación de este año se ha recaudado un 10 por ciento en comparación con 2024 y la realización de las importaciones ha alcanzado el 110 por ciento. Es decir, se les ha dado espacio adicional desde el techo inicial. El hecho de que las acciones puedan agotarse antes de fin de año debería ser una lección importante para que la industria realice una mejor planificación logística, no solo insta al gobierno a abrir los grifos importados más amplios.

Balance Importancia

Leer también: Política de BBM de una parada a través de Pertamina, Observador de economía energética: impactos en el clima de inversión



Desde el punto de vista de la política pública, el gobierno debe equilibrar tres intereses principales:

Primero, el interés de los consumidores para obtener el suministro de combustible adecuado y los precios estables. En segundo lugar, los intereses de los actores comerciales para que haya un nivel de campo de juego entre Pertamina como una SOE privada y un BU privado que está experimentando el crecimiento de la cuota de mercado. Tercero, un mayor interés nacional: asegura que la gestión de la energía no esté fuera de control y no dependa demasiado de las importaciones.

Leer también: Las minas ilegales son disciplinadas, cientos de hectáreas de tierra de regreso al país



La dirección del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (KESDM) de modo que el sector privado compra combustible de Pertamina o, si es necesario, importe a través de Pertamina, en línea con el marco de políticas. Esta política no es una forma de discriminación o incluso esfuerzos de monopolio, sino que suministra esfuerzos de consolidación para que el volumen, la calidad y el financiamiento sigan siendo el control nacional. Este enfoque también evita la fragmentación de importación que puede causar ineficiencia y posibles disparidades de precios en el campo.

Narración Público Y Control Mercado

Cabe señalar que la cuota de mercado privado del sector privado ahora ha alcanzado alrededor del 11 por ciento y continúa creciendo porque algunos consumidores de pertamina recurren a su red. Con esta parte del mercado, han podido construir narraciones e influir en las conversaciones públicas en las redes sociales. Si se proporciona una cuota de importación adicional sin un mecanismo de control, esta parte del mercado puede expandirse más rápido y, en realidad, reducir la capacidad del país para mantener reservas estratégicas nacionales.

Esta es la preocupación de algunos responsables políticos: el sector energético que son las venas económicas no deben controlarse con el poder del mercado sin una dirección clara. La política energética debe estar orientada a largo plazo, no reactiva a la presión del mercado o la opinión momentánea. Por el contrario, el gobierno sigue siendo consistente con la dirección del presidente: eliminar una cuota discriminatoria, pero asegura que las políticas de importación sigan coordinadas en un marco nacional de gestión de la energía.

Como observador de políticas públicas, hay varios pasos para considerar al gobierno para fortalecer esta política. Primero, aumentando la transparencia de la oferta, los datos de importación y las necesidades nacionales de combustible. El público necesita saber que las acciones nacionales son seguras y no hay escasez artificial. En segundo lugar, desarrollar un mecanismo de adquisición conjunta que permita al sector privado importar, pero con coordinación con Pertamina para la eficiencia logística y el control de precios.

En tercer lugar, fortalezca la comunicación pública para que esta política no se perciba como protección contra las empresas estacionadas solo, sino como un paso para mantener la seguridad energética y evitar el riesgo de suministro futuro. Cuarto, continúe monitoreando la cuota de mercado y el comportamiento del sector privado para que su crecimiento permanezca en un corredor de competencia saludable, sin sacrificar el papel estratégico del país.

El gobierno no es hostil al sector privado. De hecho, esta política es un esfuerzo para organizar el mercado para ser más saludable, transparente y eficiente. A la larga, la participación privada es importante para mejorar los servicios y fomentar la innovación. Sin embargo, en sectores estratégicos como la energía, la participación privada debe permanecer dentro de un estricto marco de gobernanza nacional.

Por lo tanto, la política de alentar al sector privado a comprar en Pertamina no es contraria a la dirección del presidente para eliminar la cuota de importación. Por el contrario, esta es una implementación real del principio de flujo controlado de bienes, para garantizar la certeza de la oferta, la estabilidad de los precios y la soberanía energética indonesia.