Cumplir el stock y prevenir la escasez, Bahlil fomenta las estaciones de servicio privadas en colaboración con Pertamina

Yakarta, Viva – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil lahadaliainsistir en el párrico Estación de servicio privada Como Shell, BP y Vivo, para establecer inmediatamente la cooperación con Pertamina Con respecto al cumplimiento del suministro de combustible que necesitan.

«Por favor, colabore con Pertamina», dijo Bahlil en Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Dijo que el gobierno había dado una cuota adicional de 10 por ciento de importaciones de combustible para estaciones de servicio privadas. Por lo tanto, Bahlil enfatizó que si las estaciones de servicio privadas quieren obtener más cuota, entonces pueden cooperar con Pertamina con respecto a este asunto.



Ministro de Energía y Recursos Minerales y Presidente General del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia en el complejo del Palacio Presidencial

«Esto se refiere a la vida de muchas personas, ramas industriales. Si quieres más, colabore con Pertamina», dijo Bahlil.

Paso colaboración Bahlil reconoce esta estación de servicio privada con Pertamina porque el gobierno quiere fortalecer la colaboración entre las dos partes, porque el problema del combustible ciertamente se preocupa por la vida de muchas personas.

«No queremos que las ramas de producción que controlen las vidas de muchas personas sean entregadas a la teoría del mercado», dijo Bahlil.

La colaboración con Pertamina confirmó que Bahlil se había expresado en varias ocasiones, para las estaciones de servicio privadas.

Ha pedido a las estaciones de servicio privadas que carecen de suministro de combustible, que colaboren inmediatamente con Pertamina para garantizar la disponibilidad de combustible y evitar la escasez en la comunidad.

«Las ramas industriales con respecto a la vida de muchas personas aún deben ser controladas por el estado, para que todo esté bien», dijo. (Hormiga).