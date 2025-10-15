Cumpliendo el examen sobre el informe de Erika Carlina, DJ Panda no tiene miedo: sí, acéptalo

Yakarta, VIVA – DJ Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda atender llamadas relacionadas informe Artis Erika Carlina. Fue interrogado como testigo denunciado.

El interesado llegó alrededor de las 13.20 horas. DJ Panda estuvo acompañado de su abogado en su visita a la Sede Policía Metro Jaya. DJ Panda admitió que estaba preparado para afrontar el examen de hoy.

«Sí, acéptalo», dijo el miércoles 15 de octubre de 2025.



DJ Panda. Foto : Instagram @djpanda_official.

No dijo nada más. Mientras tanto, su abogado, Michael Sugijanto, añadió que su cliente está preparado para afrontar el proceso legal en Indonesia. Posteriormente, ingresaron al edificio de la Dirección General de Investigación Criminal de la policía de Metro Jaya.

«Respetamos el proceso legal de este país», dijo Michael.

Anteriormente se informó que la artista Erika Carlina denunció a la policía sobre presuntas amenazas. Así lo confirmó el jefe de la Subdirección de Jóvenes, Niños y Mujeres de la Dirección General de Investigación Criminal de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Iskandarsyah.

«Sí (Erika hizo un informe a la policía de Metro Jaya)», dijo el jueves 24 de julio de 2025.

El informe se hizo la semana pasada. Hoy, Erika también visitó la sede de la policía de Metro Jaya para aclarar su informe.

«La semana pasada el informe fue que la víctima se sintió amenazada por alguien», dijo.