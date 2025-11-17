Cumpleaños De Helwa Bachmid, Habib Bahar Sorprende A Su Esposa En Kalimantan Con 6 Meses De Embarazo

Jacarta – Modelo Helwa Bachmid volvió a los reflectores tras subir fotos de su boda con Habib Bahar Bin Smith. Sin embargo, no fue la imagen lo que llamó más la atención, sino la larga historia de Helwa que reveló la amarga experiencia de su matrimonio en serie de un año.

A través de Instagram, Helwa reveló que durante su año como esposa, nunca sintió que realmente la trataran como a una socia legal. Escribió que no recibió atención, consejos religiosos ni siquiera la presencia de su marido en momentos importantes de su vida. La situación más dolorosa, según Helwa, fue cuando sintió que Habib Bahar sólo la buscaba cuando quería una relación física. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«De hecho, durante un año, mi vida fue como tu amante que necesitabas cuando sólo querías estar conmigo», dijo en Instagram, citado el lunes 17 de noviembre de 2025.

Esta condición empeoró aún más cuando Helwa quedó embarazada. Admitió que quedó sola, sin compañía, sin certeza de la presencia de su marido y sin apoyo emocional como madre embarazada.

«Cuando tenía 2 meses de embarazo sentí que perdí mi identidad, como si realmente fuera una amante. Cuando estaba embarazada, él no estaba a mi lado, iba como quería, venía como quería», dijo.

«Desde el principio, cuando estaba embarazada, él nunca estuvo en casa ni me acompañó durante el embarazo y el parto», continuó Helwa.

Dijo que la madre fue la única persona que la acompañó durante el embarazo, incluso cuando realizó una sencilla acción de gracias.

«Él nunca me acompañó para nada, solo mi mamá siempre me acompañó, incluso para acción de gracias solo una vez y cuando tenía 7 meses de embarazo», escribió.

Sin embargo, de todas las historias que compartió, el cumpleaños de Helwa fue la parte más desgarradora. En un día que se suponía estaría lleno de felicidad, Helwa recibió noticias sorprendentes de Habib Bahar, quien dijo que su otra esposa en Kalimantan estaba embarazada de seis meses.

«Era mi cumpleaños y vino a darme la sorpresa de que su esposa en Kalimantan estaba embarazada de 6 meses (muy doloroso) y eso me dejó devastado mentalmente, a mí y a mi hijo», dijo.