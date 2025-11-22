Cumbre del G20: el primer ministro Modi mantiene múltiples compromisos clave en Johannesburgo







El primer ministro Narendra Modi llegó a la sede de la Cumbre del G-20 en Johannesburgo el sábado, marcando la participación de la India en la reunión de alto nivel.

El primer ministro Modi recibió una cálida bienvenida a su llegada el viernes, donde un grupo cultural lo recibió en el aeropuerto y le hizo una reverencia en señal de respeto.

Su bienvenida marcó el tono de una visita que refleja el compromiso de larga data de la India con Sudáfrica.

Como parte de este compromiso continuo, la visita marca el cuarto viaje oficial del Primer Ministro Modi al país, luego de compromisos anteriores para las Cumbres BRICS en 2018 y 2023 y una visita bilateral en 2016.

Sus repetidas visitas subrayan la asociación cada vez más profunda entre las dos naciones.

Situando su viaje en un contexto más amplio, el G-20 de este año también encaja en una tendencia más amplia, ya que continúa la rotación de la cumbre por el Sur Global por cuarto año consecutivo, después de Indonesia, India y Brasil.

Sudáfrica ha asumido la presidencia para 2025, lo que destaca aún más el creciente papel de liderazgo de la región.

Además del entorno multilateral, Primer ministro Modi inició sus compromisos bilaterales el viernes con una reunión con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Su discusión se centró en la cooperación y las áreas de compromiso actuales entre sus países, agregando impulso al acercamiento diplomático de la India antes de los procedimientos de la cumbre.

Además de las reuniones oficiales, el Primer Ministro Modi también se reunió con un grupo de Tecnología de origen indio empresarios en Johannesburgo.

Escribió en X: «Conocí a los ganadores del concurso Bharat Ko Janiye (Conozca la India) en Sudáfrica.

Este cuestionario anima a los miembros de nuestra diáspora a aprender más sobre la historia, la cultura y más de la India. Realmente fortalece la conexión de nuestra diáspora con la India».

Continuando con sus interacciones, el Primer Ministro Modi mantuvo conversaciones con el presidente y director ejecutivo de Naspers sobre la ampliación de las inversiones en el ecosistema digital de la India, lo que refleja el crecimiento global interés en el panorama tecnológico de la India.

El Primer Ministro Modi también compartió su experiencia en un espectáculo cultural en Johannesburgo y publicó en X: «Fue una experiencia muy alegre y emotiva para nosotros presenciar la interpretación de la canción sudafricana de Girmitiya `Ganga Maiya` en Johannesburgo.

¡Otro aspecto especial de esta actuación fue que la canción también se cantó en tamil! Esta canción encarna la esperanza y el coraje inquebrantable de aquellas personas que vinieron aquí hace muchos años.

A través de estas canciones y bhajansmantuvieron viva a la India en sus corazones. Por lo tanto, ser testigo de esta conexión cultural que aún hoy es vibrante es verdaderamente digno de elogio».

