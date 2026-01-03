Jacarta – Cumbre (Cumbre) G20 en los Estados Unidos (COMO) ciertamente se centrará en isu economía.

Sherpa (enviada especial) del G20 Rusia, dijo Svetlana Lukash, mientras que para el tema geopolítica Es seguro que sólo se discutirá en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores.

«Nuestros colegas estadounidenses han dejado claro que el G20 no es el lugar para discutir cuestiones geopolíticas», afirmó Lukash, citado en Antara, el sábado 3 de enero de 2026.

Según sus palabras, el único foro en el que se discutirán cuestiones geopolíticas será la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores.

Anteriormente, los días 15 y 16 de diciembre de 2025, Washington acogió la primera reunión de representantes de los países del G20 bajo la nueva presidencia estadounidense.

Estados Unidos planea celebrar una cumbre de líderes del G20 en Miami en diciembre de 2026.

Mientras tanto, el 3 de diciembre de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Washington no invitaría a Sudáfrica a la reunión del G20 durante la presidencia de Estados Unidos.

Rubio acusó al país de racismo contra los afrikaners, un grupo étnico de ascendencia holandesa.

Según Rubio, durante el liderazgo de Sudáfrica en el G20, el país se centró demasiado en cuestiones de cambio climático, diversidad, inclusión y la dependencia de África de la ayuda exterior, ignorando los intereses y perspectivas de Estados Unidos.