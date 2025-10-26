Cumbre de la ASEAN: Jaishankar sostiene conversaciones con el primer ministro de Malasia y sus homólogos regionales







El ministro de Asuntos Exteriores, S Jaishankar, mantuvo conversaciones el domingo con El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim. al margen de la Cumbre de la ASEAN y transmitió los mejores deseos del Primer Ministro Narendra Modi para el éxito del evento.

«Es un honor reunirme con el Primer Ministro @anwaribrahim de Malasia. Transmití los mejores deseos del Primer Ministro @narendramodi para una Cumbre de la ASEAN exitosa», publicó Jaishankar, quien se encuentra en Kuala Lumpur para asistir a la cumbre anual de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), en las redes sociales.

«Valoramos sus pensamientos sobre el fortalecimiento de nuestra cooperación bilateral y vínculos entre pueblos», añadió.

El Ministro de Asuntos Exteriores Además, al margen de la cumbre, se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea, Cho Hyun, y discutieron la cooperación en los sectores de automoción, electrónica, semiconductores, defensa y construcción naval.

«Encantado de reunirme con @FMHoHyun de Corea del Sur, al margen de las reuniones de la ASEAN en Malasia. Apreciamos la profundización de nuestra Asociación Estratégica Especial. Discutimos la cooperación en automoción, electrónica, semiconductores, defensa y construcción naval», publicó en las redes sociales.

Jaishankar discutió el escenario global y regional con su homóloga de Singapur, Vivian Balakrishnan, y deliberó sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral.

«Es un placer conocer a la ministra @VivianBala de Singapur. Un intercambio muy útil sobre el escenario global y regional, así como oportunidades para fortalecer la cooperación entre India y Singapur», publicó el ministro.

También se reunió con su homólogo tailandés, Sihasak Phuangketkeow.

«Hoy tenemos una primera reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores tailandés @SihasakPh en Kuala Lumpur. Esperamos trabajar juntos para hacer avanzar nuestra Asociación Estratégica», publicó.

Primer Ministro Narendra Modi El domingo se dirigió virtualmente a la cumbre anual India-ASEAN.

