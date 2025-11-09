Cumbre de la ASEAN de 2025: Indonesia se convierte en un modelo educativo innovador

Jacarta – Educación y el empleo ya no se considera sólo una prioridad social. Pero ha sido reconocida como una agenda estratégica clave para la integración económica y la competitividad. ASEAN.

Con el rápido desarrollo de la IA, la automatización y la transición demográfica, los líderes coinciden en que el capital humano no es solo infraestructura. Sin embargo, determinará la competitividad futura de la región.

Esta cuestión es muy relevante para Indonesia, donde mejorar los resultados del aprendizaje sigue siendo una prioridad y un modelo nacional. innovador Se necesita urgentemente para cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación.

Por primera vez en el foro se invitó a hablar a un grupo escolar, no sólo al gobierno o a los responsables políticos. SIS e Inspirasi Schools fueron los únicos grupos educativos presentes, compartiendo escenario después de los presidentes, primeros ministros y directores ejecutivos de bancos globales y fondos de inversión estatales.

Fundador y Presidente SIS e Inspirasi Group, Jaspal Sidhu, compartieron la historia de Indonesia sobre cómo se están desarrollando modelos educativos innovadores y de alto rendimiento en las grandes ciudades y regiones en desarrollo. Luego, brindar educación de alta calidad manteniendo estándares de excelencia.

Explicó cómo este grupo de escuelas utilizó la tecnología para integrar toda la escuela en un ecosistema colaborativo. Donde los educadores comparten prácticas pedagógicas y operativas a diario, y donde los estándares de calidad se mantienen a través de sistemas estructurados, cultura y valores compartidos.

Jaspal también destacó un enfoque de desarrollo docente basado en la investigación que enfatiza las actitudes (actitud primero). Según él, en los pueblos pequeños ya existe el ADN de los grandes educadores, tienen humildad, sinceridad y un profundo compromiso con su comunidad. Lo que a menudo falta es acceso a las mejores prácticas internacionales, algo que puede fomentarse cuando existen las actitudes básicas adecuadas.

Citó experiencias de Palembang, Sidoarjo y Kediri, donde los educadores locales, después de recibir la formación y el apoyo adecuados, ahora pueden superar las expectativas y tener un impacto real en la comunidad circundante. Las delegaciones de Tailandia, Myanmar, India y otros países de la ASEAN mostraron gran interés en el enfoque implementado en Indonesia.