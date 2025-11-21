Culver City aprueba paquete de incentivos para la producción de cine y televisión

Ciudad de Culver ha aprobado un programa de incentivos cinematográficos de 500.000 dólares que el alcalde Dan O’Brien llama un esfuerzo para «reavivar» la actividad de producción en la ciudad que alguna vez se promocionó como «el corazón de Screenland».

El paquete fue defendido por O’Brien, un veterano editor de cine que ha sido alcalde desde diciembre de 2022. El paquete de apoyo a la industria cinematográfica fue votado por el Ayuntamiento de Culver el 10 de noviembre. El paquete fue anunciado como un “conjunto integral de medidas diseñadas para apoyar la recuperación del cine y la televisión” que a su vez atraerá negocios e impulsará la economía local.

«Como profesional del cine con 30 años de experiencia, creo que es fundamental que encontremos formas de reavivar los esfuerzos de producción cinematográfica en Culver City», dijo O’Brien. «Me enorgullece ver a nuestro Concejo Municipal unirse para apoyar una parte de gran alcance de nuestra economía que afecta a cada parte de nuestra comunidad. Estas medidas deberían impulsar la producción y estoy emocionado de ver los resultados».

Es una lista de verificación exhaustiva para estudios y productoras que buscan reducir costos siempre que puedan. La legislación incluye un incentivo temporal para las tarifas de permisos cinematográficos, estacionamiento de producción gratuito, la creación de un directorio de empresas específicas para películas y una resolución que extiende la suspensión de la recaudación de impuestos comerciales “para productores itinerantes de películas y televisión” hasta 2036. La ciudad ha establecido un límite de $500,000 en incentivos totales; Quieren películas para ganar dinero, pero tampoco pueden permitirse el lujo de perderlo.

La ciudad también está lanzando una campaña de concientización pública para mostrar los incentivos y el desarrollo de un recorrido de familiarización con las locaciones cinematográficas en asociación con FilmLA.

Culver City espera que los dólares del incentivo atraigan nuevas producciones y retengan las filmaciones existentes. A largo plazo, también espera que estas normas apoyen las películas de estudiantes y los proyectos a pequeña escala, y proporcionen un apoyo esencial para los empleos del sector creativo. Culver City fue históricamente el hogar de Metro-Goldwyn-Mayer, el estudio más próspero e influyente de la Edad de Oro de Hollywood de los años 1930 y 1940. Hoy en día, Sony Pictures Entertainment se encuentra en los antiguos terrenos de MGM. Amazon, Apple y Warner Bros. Discovery también tienen operaciones de medios y contenidos en el área.

«Los incentivos anunciados por el Ayuntamiento son un gran comienzo para revitalizar el cine en Culver City», dijo el director de cine independiente Dan Mirvish, que vive y trabaja en Culver City, «las comunidades cinematográficas sólidas como Culver City no pueden ni deben esperar a que el estado de California nos salve de una producción descontrolada. Necesitamos salvarnos a nosotros mismos, y estos incentivos son definitivamente un buen comienzo».

Los grandes cambios en Hollywood, los gustos de los consumidores y los modelos de negocios para películas y programas de televisión se han sumado a una caída precipitada en la actividad de lentes en el condado de Los Ángeles, una situación que empeoró temporalmente por los incendios forestales de enero. El estado de California amplió su Programa de Crédito Fiscal para Cine y Televisión este año, aumentando los incentivos a nivel estatal a 750 millones de dólares anuales hasta 2030.