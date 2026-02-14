Cultura nacional amenazada de erosión, GPPMP revela la forma de ‘propagar el virus’, el valor de la proclamación y la Pancasila para la Generación Z

Jacarta – El flujo de la globalización trae consigo la influencia de la cultura extranjera, especialmente entre las personas. generación joven. Este fenómeno se considera un serio desafío a la identidad nacional.





En medio de las preocupaciones culturales nacionales amenazado erosionado, el Movimiento Sucesor de la Lucha Roja y Blanca (GPPMP) enfatizó su compromiso de continuar manteniendo y transmitiendo los valores de la Proclamación y Pancasila a la generación más joven. Este impulso se enfatizó al conmemorar el 80º Incidente Rojo y Blanco mediante la celebración de una manifestación y peregrinación en el Cementerio de los Héroes de Kalibata (TMP), Yakarta, el sábado 14 de febrero de 2026.

El Incidente Rojo y Blanco ocurrió el 14 de febrero de 1946 en Manado. Este incidente fue una forma de resistencia del pueblo de Sulawesi del Norte para defender la independencia de la nación, así como una forma de apoyo a la proclamación de Indonesia.







El Presidente General del GPPMP DPP, Dr. Jeffrey Rawis, SE, MA, dijo que esta conmemoración es una agenda de rutina que se lleva a cabo todos los años. Dijo que el momento de recordar la lucha del héroe de este año se sintió aún más especial porque coincidió con ocho décadas del incidente Rojo y Blanco en Manado.





«Queremos hacer de esta conmemoración un esfuerzo para continuar con el espíritu, el espíritu y los valores de la Proclamación, Pancasila, NKRI y Bineka Tunggal Ika», dijo Jeffrey al equipo de medios de TMP Kalibata Yakarta el sábado 14 de febrero de 2026.

Jeffrey reconoció que los desafíos nacionales de hoy ya no toman la forma de ser físicos o apuntarse con armas unos a otros. Jeffrey dijo, la verdadera prueba es ataque narrativo e influencias culturales que pueden influir en la mentalidad de la generación más joven.

«Sí, nuestro desafío es producir tantas narrativas como sea posible que puedan encarnar el espíritu, sí, el espíritu de esta lucha, para la Generación Z y la generación millennial», añadió Jeffrey

Consciente de los ataques que podrían erosionar los valores culturales de la generación más joven, el GPPMP planea crear un libro educativo. Este libro contiene las historias de 80 combatientes rojos y blancos de toda Indonesia, que se publican en dos formatos para llegar a un público más amplio.

«Elegiremos luchadores para incluirlos en el libro. Y haremos dos ediciones, un libro impreso y un libro electrónico. El libro digital es para atraer a la generación más joven a querer leer», dijo.