Yakarta, Viva – En medio de la atención global a la sostenibilidad y la recuperación ambiental economía Varias compañías locales comenzaron a integrar programas de conservación con empoderamiento comunitario. Uno de ellos es Pt Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) quien reanudó el programa de rehabilitación mangle En Golo Sepang Village, West Manggarai Regency, NTT.

Este programa no solo se centra en la preservación ambiental, sino que también abre oportunidades económicas para los residentes locales.

El 14 de agosto de 2025, MPMX, junto con la entidad de sus hijos, MPM Honda East Java, plantó 40,000 semillas de manglares en el área brillante del río Muara. La plantación ceremonial en el cuarto año asistió el comisionado de MPMX, Tossin Himawan, el grupo CFO MPMX Beatrice Kartika y la comunicación corporativa GM y la sostenibilidad de Natalia lusnita.

El programa Ecomangrove MPM se ha estado ejecutando en etapas desde 2022. La etapa inicial incluye una encuesta de ubicación e identificación de tierras, mapeo socioeconómico comunitario, plantación de mangle y técnicas de mantenimiento, fortalecimiento institucional de la comunidad, para firmar un acuerdo con el Grupo de activistas de manglares para garantizar la sostenibilidad del programa.

Hasta ahora, MPMX ha plantado 100,000 semillas de mangle en una tierra de conservación de 10 hectáreas, con la tasa de supervivencia de las semillas que alcanzan el 85%, uno de los indicadores positivos del éxito de este programa a largo plazo para restaurar y proteger los ecosistemas costeros.

Además de la conservación, este programa también integra el empoderamiento económico de la comunidad. Se otorga a grupos capacitación y desarrollo de cultivo de cangrejos pescador Local utilizando el método de apartamentos de cangrejo, que permite mayores cosechas sin dañar hábitats naturales.

En la actualidad, el rendimiento de los grupos de pescadores se ha suministrado a uno de los restaurantes en Labuan Bajo. En esta visita, MPMX distribuyó unas de apartamentos de 100 cangrejos adicionales, por lo que el total dado alcanzó las 150 unidades.

Se espera que este apoyo amplíe la capacidad de producción y aumente significativamente los ingresos de los pescadores. No solo los pescadores, las madres costeras también reciben capacitación y asistencia para procesar materias primas naturales del entorno circundante en productos de valor económico, como el jarabe de frutas de manglar y la salsa de chile de cangrejo.

El producto ha sido ayudado a obtener un certificado de producción de alimentos de la industria doméstica (PIRT), para que pueda comercializarse más ampliamente.

«Hablar de sostenibilidad no es solo una cuestión de proteger la Tierra y sus recursos, sino también de garantizar el futuro de las personas que dependen de ello», dijo Beatrice Kartika, MPMX CFO Group, tal como se cita de un comunicado de prensa el miércoles de 2025.

«A través de MPM Ecomangrove, queremos contribuir claramente al cuidado de los ecosistemas costeros para mantenerse con vida y productivo, al tiempo que crea nuevas oportunidades económicas para los ciudadanos en nuestras áreas operativas. Creemos, el entorno mantenido y una sociedad próspera son la base para la sostenibilidad empresarial y el progreso de la nación», dijo.

La aldea de Golo Sepang ahora se está convirtiendo en un destino de ecoturismo basado en el empoderamiento de la conservación y la comunidad, atrayendo a los turistas a los manglares de trekking y la canoa, así como una investigación real de investigación y una ubicación de conferencias (KKN) para estudiantes de diversas instituciones.

El cultivo de cangrejos de manglar también es un multiplicador y una dinámica para las actividades que fomentan el crecimiento económico local. Este programa muestra que el enfoque basado en la colaboración y la sostenibilidad puede crear un efecto de cadena para la comunidad, abrir nuevas oportunidades, aumentar la capacidad y garantizar la sostenibilidad económica y social en la región.