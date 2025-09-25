Culparme por instigar la violencia de Ladakh es una ‘táctica de chivo expiatorio’: Wangchuk







Activista climático Lo siento El jueves, calificó la acusación del Ministerio del Interior de que instigó las recientes protestas violentas en Ladakh una «táctica de chivo expiatorio» para evitar abordar los problemas centrales de la región del Himalaya, informó la agencia de noticias PTI.

Reaccionando a la declaración de la MHA, que lo acusó de provocar la violencia de la mafia, Wangchuk dijo que estaba preparado para ser arrestado bajo la estricta Ley de Seguridad Pública (PSA).

«Decir que fue instigado por mí, o a veces por Congresoes encontrar un chivo expiatorio, en lugar de abordar el núcleo del problema, y ​​esto no nos llevará a ninguna parte. Pueden ser inteligentes para hacer de alguien más un chivo expiatorio, pero no son sabios. En este momento, todos necesitamos sabiduría en lugar de «inteligencia» porque los jóvenes ya están frustrados «, dijo Wangchuk a PTI por teléfono.

El activista, que ha estado liderando una agitación pacífica por el estado y las salvaguardas constitucionales para Ladakh, también planteó preocupaciones sobre su propia seguridad.

«Veo que están construyendo un caso para traerme bajo la Ley de Seguridad Pública y arrojarme a la cárcel durante dos años», dijo, y agregó: «Estoy listo para eso, pero Sonam Wangchuk en la cárcel puede causarles más problemas que Sonam Wangchuk».

El movimiento de la estadidad dirigido por Wangchuk se volvió violento en Con El miércoles, lo que resulta en cuatro muertes y al menos 80 lesiones, incluido 40 personal de la policía, dijeron las autoridades. Fue descrito como el peor día de violencia en la región del desierto frío desde 1989.

Wangchuk atribuyó la ira a quejas de larga data, particularmente frustración entre los jóvenes. Dijo que la verdadera causa estaba en la «frustración de seis años de desempleo y promesas insatisfechas en todos los niveles».

Acusando al gobierno de engañar a las personas al promocionar las reservas de empleo parciales como éxito, señaló que las demandas clave de la estadidad y la extensión del Sexto horario Para salvaguardar la identidad tribal de Ladakh y el ambiente frágil permanecen «intactos después de cinco años de apelaciones pacíficas».

Dijo que al emplear la «táctica de chivo expiatorio», el gobierno «en realidad no estaba tomando medidas para la paz», sino que «agravó aún más la situación al desviar la atención de las demandas centrales de la gente, informó PTI.

A medida que la violencia se extendió, Wangchuk canceló su huelga de hambre de quince días presionando por el estado y el sexto horario, mientras que las autoridades impusieron el toque de queda en el distrito de Leh.

Más temprano en el día, los grupos de jóvenes recurrieron al incendio provocado y al vandalismo, apuntando al BJP Oficina y la sede del Consejo de Hill y el incendio de vehículos. La policía y el personal paramilitar usaron conchas de gases lacrimógenos para dispersar a las turbas, dijeron las autoridades.

En un comunicado, el Ministerio del Interior de la Unión dijo que Wangchuk había comenzado su huelga de hambre el 10 de septiembre para presionar la demanda de la inclusión de Ladakh en el sexto horario y el estado. Alegó que la violencia de la mafia fue alimentada por «declaraciones provocativas» de Wangchuk y algunas personas «políticamente motivadas» descontentos con el progreso de las conversaciones en curso entre el gobierno y los grupos de Ladakhi.

El ministerio dijo que salvo «algunos incidentes desafortunados» el miércoles temprano, la situación estaba bajo control a las 4 pm. También instó a las personas a no circular videos antiguos o provocativos en medios y redes sociales.

«Es bien sabido que el Gobierno de la India se ha involucrado activamente con el organismo Leh Apex y la Alianza Democrática Kargil. La serie de reuniones se celebraron con ellos a través del canal formal del Comité de Altos Potencias (HPC), así como el subcomité y múltiples reuniones informales con los líderes ”, dijo el comunicado.

«Sin embargo, ciertas personas con motivación política no estaban contentos con el progreso realizado bajo HPC y han estado tratando de sabotear el proceso de diálogo», agregó.

La próxima reunión de HPC se ha programado para el 6 de octubre, mientras que otras reuniones se planifican el 25 y 26 de septiembre con los líderes de Ladakhi.

Llamando a la violencia «desgarradora», el teniente gobernador Kavinder Gupta dijo: «Todos tienen derecho a hablar de manera pacífica en un sistema democrático, pero lo que sucedió hoy no fue espontáneo y fue el resultado de una conspiración. No ahorraremos a esas personas que han estropeado la atmósfera aquí».

El toque de queda se ha impuesto en LEH como una medida de precaución para evitar más bajas, dijeron las autoridades.

(Con entradas PTI)





Fuente