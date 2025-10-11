Cuidar a la gente que solo los usa es cansado, esto es cuidar a los distribuidores

Tangerang, VIVA – Noticias sobre la participación de actores de telenovelas. Ammar Zoni La supuesta distribución de narcóticos desde el interior del centro de detención provocó un profundo sentimiento de decepción entre sus seres más cercanos. Uno de ellos vino de Christopher, el viejo amigo de Ammar que se sabe que siempre estuvo al lado del actor en sus esfuerzos por escapar de la trampa de las drogas.

Christopher no pudo ocultar su decepción. Reveló que él y Ammar habían llegado a un acuerdo final para que Ammar se alejara por completo del mundo de las drogas. Sin embargo, esta promesa ya no significa nada después de que surgió la impactante noticia. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Ammar y yo también tenemos un acuerdo, que esta es la última vez que lo ayudaré, lo acompañaré. La última vez es para consumir drogas. Esto en realidad es tráfico de drogas», se quejó Christopher en la zona de Pagedangan, Tangerang Regency, el viernes 10 de octubre de 2025.

Christopher incluso admitió que había hablado con la familia de Ammar, incluido Aditya Zoni, el hermano menor del actor. Según él, la familia también sintió la misma decepción, aún más profunda porque Ammar no sólo volvió a consumir, sino que era sospechoso de estar involucrado en la compra y venta de drogas.

«Tan pronto como surgió esta noticia, me puse en contacto con el hermano menor de Ammar (Aditya Zoni). Sí, definitivamente estaban decepcionados, decepcionados de que su hermano no sólo estuviera usando, consumiendo drogas. Después de todo, también estaba traficando. Aunque esto era sospechoso, sí, sólo si ya había un sospechoso, ya había noticias, por lo que estarían decepcionados, la familia estaría decepcionada», dijo.

La familia, continuó Christopher, está cansada de afrontar la actitud de Ammar, que se ha topado repetidamente con casos similares. Ya ni siquiera saben qué hacer.

«Es más bien cansado. Cuidar a las personas que lo consumen es agotador, esto es cuidar a los traficantes. Para mí, personalmente, si es una víctima de la droga, hay que protegerlo, curarlo. Si se ha convertido en un traficante, entonces también hay que erradicarlo. Aunque sea mi amigo», subrayó.

Según los resultados de las conversaciones de Christopher con los abogados Ammar Zoni, John Mathias y también Aditya Zoni, todos admitieron que estaban enojados y muy decepcionados.

«De mi conversación con el tío Jon como abogado, el tío Jon dijo ‘¿cómo se atreve a hacer eso todavía en prisión?’. Arman, Aditya Zoni también dijeron ‘Estoy confundido por él, ¿qué más puede hacer?’. Todos estaban asombrados, todos estaban decepcionados. Ahora todos están enojados porque él es parte de la destrucción de la generación de la nación», dijo Christopher.