¡Cuidado, hay gente mala cerca de ti!

VIVA – Hay muchas cosas que pueden pasar hoy sin que te des cuenta. Ya sea algo bueno o malo. Como los días de mala suerte no están en el calendario, es buena idea empezar a estar alerta. Puedes conocer predicciones sobre cosas buenas y malas que sucederán hoy a través de los horóscopos. Lanzando la página Tiempos del IndostánDomingo 21 de diciembre de 2025, a continuación se muestra su pronóstico del zodíaco para hoy.

Aries (21 de marzo a 20 de abril)

Hoy tu voz interior puede sentirse muy fuerte, cuestionándote constantemente qué estás haciendo o a qué velocidad vas. Pero no todo tiene que solucionarse de inmediato.

Hoy es el momento de ser más amable contigo mismo. Estás aprendiendo y creciendo, y eso lleva tiempo. Trátate a ti mismo como tratarías a alguien que amas. Reemplace los pensamientos duros por otros más suaves. Cuando dejes de esforzarte tanto, las cosas a tu alrededor se sentirán más tranquilas y mejores.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

Hoy, pídete concentrarte en una sola cosa. Evite realizar múltiples tareas u obligarse a hacer demasiadas cosas a la vez. Preste toda su atención a una tarea o conversación importante. Puede que los resultados no sean visibles de inmediato, pero la satisfacción de hacerlo bien durará mucho tiempo.

Este es un momento para hacer un esfuerzo constante, sin prisas. Acepta el proceso y deja que el progreso sea natural. Hacer una cosa bien te resultará mucho más satisfactorio que muchas cosas a medias.

Géminis (21 de mayo a 21 de junio)

En realidad, estás más cerca de tu objetivo de lo que crees. Aunque este viaje pondrá a prueba tu paciencia, pequeños cambios comenzarán a aparecer. No tomes un momento de silencio o pausa como resistencia.

Continúa estando presente y creyendo en lo que estás construyendo. Incluso un pequeño progreso puede aumentar la confianza en uno mismo. No se desperdicia ningún esfuerzo. Cuando te surja la duda, recuerda hasta dónde has llegado. Este no es el momento de dar marcha atrás.

Cáncer (22 de junio a 22 de julio)

A partir de hoy, intenta aprender a reducir tus expectativas, esto realmente te ayudará a ser más agradecido. Trate de no depender de sus sentimientos de lo que hagan o digan otras personas. La energía de hoy resalta pequeños momentos de bondad y cariño. A menudo, la honestidad es suficiente sin necesidad de dramatismo ni esfuerzo excesivo.